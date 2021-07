Depuis l'anti suivi publicitaire d'iOS, les dépenses des annonceurs sont en chute libre

Il y a 29 min

Julien Russo

Depuis qu'Apple a mis en place l'anti-suivi publicitaire sur iOS 14.5, les utilisateurs peuvent maintenant choisir de maintenir ou non le suivi de l'activité afin d'avoir des publicités ciblées. Sans surprise, une récente observation du Wall Street Journal informe que moins de 33% des utilisateurs iOS acceptent le suivi publicitaire.

Une baisse conséquente des revenus publicitaires

Apple préserve la vie privée de ses clients, l'entreprise l'a prouvée encore une fois après la mise en place de la fenêtre qui vous demande si l'app que vous utilisez a le droit de suivre ou non ce que vous faites sur votre iPhone.

La firme de Cupertino savait très bien que la majorité des utilisateurs iOS et iPadOS profiteraient de cette opportunité pour se débarrasser de cet espionnage permanent qui sert à remplir davantage les poches des grands groupes.

Visiblement, Apple a vu juste puisque les premières données issues de la société de mesure publicitaire Branch Metrics Inc ont dévoilés que 67% des propriétaires d'iPhone et d'iPad refusent catégoriquement le suivi publicitaire quitte à avoir après des publicités sans intérêts.



Le comportement des annonceurs aurait même complètement changé depuis plus d'un mois, ils demanderaient massivement aux régies publicitaires de concentrer la majeure partie de leurs campagnes publicitaires sur les applications Android, où il est toujours possible d'avoir des publicités ciblées.

Il faut savoir que les encarts publicitaires ciblés obtiennent des résultats nettement plus concluants qu'un simple affichage qui ne correspond pas à votre profil.

Pour faire simple, une publicité ciblée va vous afficher des promotions en lien avec votre dernière recherche sur Amazon, une publicité normale vous affichera le dernier VTT en réduction alors que vous êtes plutôt du genre à passer vos week-ends à jouer sur votre PlayStation 5.



Selon le WSJ, les annonceurs ont ajusté leurs stratégies d'achat publicitaire, les dépenses mobiles sur iOS ont diminué d'environ un tiers entre le 1er juin et le 1er juillet, cette baisse s'est transformée en hausse, mais de l'autre côté... Celui d'Android !

La société de mesure publicitaire Tenjin Inc affirme avoir constaté une augmentation spectaculaire de 10% sur Android en regardant sur la même période.

L'agence de création de services de numérique Tinuiti Inc. a constaté une tendance similaire dans les dépenses de ses clients, a déclaré le directeur de la recherche Andy Taylor. Lorsque les utilisateurs d'iOS ont choisi de ne pas suivre le suivi, les annonceurs Tinuiti ne pouvaient pas enchérir sur eux, a-t-il dit. Cette pénurie d'utilisateurs d'iOS a fait grimper la demande - et les prix de la publicité - pour les utilisateurs d'Android.

Avec l'anti suivi publicitaire qu'a mis en place Apple, c'est toute l'industrie publicitaire sur iOS qui perd de son intérêt et de sa rentabilité. De grands acteurs comme Facebook ont exprimé leur mécontentement avant le déploiement d'iOS 14.5 et de la nouvelle fonctionnalité.