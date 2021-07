Audacity : la vie privée des utilisateurs passe au second plan

Audacity risque de perdre un nombre important d'utilisateurs après que certains se soient penchés sur les nouvelles conditions d'utilisation divulguées au début du mois. Premier problème, le propriétaire peut désormais enregistrer et partager vos données. Une action qui n'est pas du tout dans l'ère du temps, bien au contraire.

Audacity : une nouvelle politique qui pose question !

Si vous êtes un utilisateur d'Audacity, nous ne pouvons que vous recommander de lire attentivement cet article. Pour rappel, Audacity est un logiciel open source et gratuit qui permet d'éditer et d'enregistrer des sources audios de manière simple.



Il y a quelques jours, la société a mis en ligne ses nouvelles conditions d'utilisation et au vu des informations présentes, il semblerait que votre vie privée ne le soit plus vraiment si vous comptez continuer à vous servir de ce logiciel.

Comme indiqué à travers ces lignes, Audacity se donne désormais le droit de stocker et d'envoyer vos données vers d'autres pays comme la Russie. Ce pays n'est pas étranger car depuis quelque temps, le logiciel appartient à un groupe russe.



Parmi les nouvelles conditions, on note aussi la présence de la mention "usage déconseillé avant 13 ans", ce qui semble assez étrange étant donné qu'en principe, ce logiciel permet juste de créer des fichiers audios.



Quoi qu'il en soit, dans un monde où l'un des principaux combats se trouve au niveau des données personnelles sur internet, ces nouvelles conditions ont de quoi interloquer surtout quand on connait tous les scandales dévoilés par le passé autour de ce sujet.



