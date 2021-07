Rumeur : Apple a choisi le nom iPhone 13 avec toujours une version mini

Il y a 5 heures (Màj il y a 25 min)

Julien Russo

7



Un nouveau rapport apporte plusieurs détails précis sur ce qui se passe en ce moment dans les coulisses, autrement dit la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone. Apple prépare en ce moment activement la future génération de son smartphone star. Quelques informations ont réussi à fuiter comme le nom du prochain iPhone, mais aussi les modèles qui seront proposés.

Ce sera bien l'iPhone 13

Il y a quelques semaines, un sondage a semé le doute en ce qui concerne la numérotation du prochain iPhone. Dans la logique des choses, nous sommes actuellement à l'iPhone 12, la suite est inévitablement l'iPhone 13, le problème, c’est que le nombre "13" représente dans la religion chrétienne la malchance.

Dans cette enquête de terrain, 1 utilisateur d'iPhone et d'iPad sur 5 avait affirmé qu'il n'achèterait pas le futur iPhone si celui-ci comportait le chiffre "13", pire encore 74% des personnes interrogées avaient affirmé qu'il serait préférable de modifier le nom en iPhone 2021 ou iPhone 12S.

Visiblement, Apple ne semble pas s'inquiéter des personnes qui présentent des signes de triskaidekaphobie !



D'après un rapport du média Daily News, la firme de Cupertino proposera bien à la rentrée "l'iPhone 13" avec les mêmes modèles que l'iPhone 12, comprenez par là une version mini, normale, Pro et Pro Max.

Apple a compris que cette stratégie fonctionne à merveille puisque les consommateurs trouvent à chaque fois le modèle qui leur convient :

Le modèle iPhone 13 mini : pour ceux qui apprécient les petits écrans (et les petits prix).

: pour ceux qui apprécient les petits écrans (et les petits prix). Le modèle iPhone 13 normal : pour ceux qui ne trouvent pas d'utilité aux fonctions "Pro" ou qui veulent payer moins cher.

: pour ceux qui ne trouvent pas d'utilité aux fonctions "Pro" ou qui veulent payer moins cher. Le modèle iPhone 13 Pro : pour ceux qui veulent profiter des fonctions "Pro", mais qui ne veulent pas d'un écran trop grand.

: pour ceux qui veulent profiter des fonctions "Pro", mais qui ne veulent pas d'un écran trop grand. Le modèle iPhone 13 Pro Max : pour ceux qui veulent la totale, les fonctions "Pro" et l'écran le plus grand.

Le rapport explique également que Foxconn va être le partenaire d'assemblage qui va avoir la proportion d'assemblage d'iPhone 13 la plus importante :

Le nouvel iPhone d'Apple de cette année est entré dans la phase de compte à rebours de stockage et la chaîne d'approvisionnement a signalé que le nouveau téléphone de cette année sera nommé iPhone 13. Dans la répartition des commandes d'assemblage, Foxconn est toujours le grand gagnant, le partenaire profitera de toutes les commandes de l'iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces, 68 % des commandes d'iPhone 13 de 6,1 pouces.

Les principales rumeurs sur l'iPhone 13

Comme à chaque nouvelle génération d'iPhone, Apple essaie de mettre le paquet pour vous convaincre de renouveler votre précieux. Pour les iPhone 12, la grosse nouveauté a été l'intégration d'un modem 5G pour profiter de débits descendants et montants plus rapides.



Pour les iPhone 13 qui arriveront dès le mois de septembre ou octobre, Apple se concentrerait essentiellement sur l'écran. La fonctionnalité "star" du nouveau modèle serait la prise en charge du taux de rafraîchissement en 120 Hz, une opportunité exceptionnelle pour les jeux et pour les vidéos !

Une autre rumeur (cette fois très récente) sous-entend que les iPhone 13 pourraient proposer la recharge sans fil inversée, ce qui permettrait de donner un peu de batterie à un collègue qui serait en situation critique.



Source