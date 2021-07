Apple étend Griffonner avec l’Apple Pencil en français

Apple a étendu plusieurs fonctionnalités de l'Apple Pencil apparues sous iPadOS 14 à d'autres langues, améliorant les fonctionnalités du stylet Apple pour ceux qui écrivent en français, allemand, italien, portugais et espagnol. Une bonne nouvelle à moins de deux mois de la sortie d’iPadOS 15 en version finale.

Les options pour Griffoner sont disponibles en français

Selon la page de disponibilité des fonctionnalités iOS 14 et iPadOS 14 d'Apple, les langues citées précédemment peuvent maintenant être utilisées pour copier l'écriture manuscrite sous forme de texte et il y a également une prise en charge des détecteurs de données.

Cela signifie que si vous écrivez quelque chose en français, allemand, italien, portugais ou espagnol, vous pouvez maintenant copier le texte manuscrit et le coller sous forme de texte dactylographié standard, et les adresses, numéros et autres contenus écrits dans ces langues apparaîtront également comme interactifs et cliquables.

L'écriture manuscrite copiable et la détection de données spéciales étaient déjà disponibles pour les langues anglaise et chinoise, mais sont désormais ouvertes à d’autres langues. Différents dialectes sont pris en charge, notamment le français (Belgique), le français (Suisse), le français (France), l'allemand (Autriche), l'allemand (Allemagne), l'allemand (Suisse), l'italien (Suisse), l'italien (Italie), le portugais (Portugal), le portugais (Brésil) et l'espagnol (Espagne).

Apple a introduit plus tôt cette année la prise en charge de Griffonner avec l'Apple Pencil pour ces mêmes langues, permettant aux utilisateurs d’écrire à la main dans des champs de saisies en allemand, français, espagnol, italien et portugais sur un iPad. C’était avec iPadOS 14.5.