Bons plans iOS : Football Manager 2021 Mobile, Tales of the Neon Sea, Stellar Tour

Hier à 18:00

Corentin Ruffin

Réagir



Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Football Manager 2021 Mobile, Tales of the Neon Sea, Stellar Tour. L'occasion d'économiser 49,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Our Galaxy (App, iPhone / iPad, v2.0.6, 59 Mo, iOS 11.0, Otherwise) passe de 3,49 € à gratuit. Our Galaxy est une application unique qui vous aide à visualiser les emplacements et les propriétés physiques des objets du ciel dans et autour de notre galaxie.



À l'aide d'une interface 3D complète, Our Galaxy vous montre où se trouve cet amas ou cette nébuleuse par rapport au centre et au plan de la Galaxie, offrant une perspective unique. Pas seulement une vue statique, elle vous permet de vous déplacer ou de vous rapprocher ou de vous éloigner pour avoir une idée des objets et de leur emplacement.



À la maison, Our Galaxy sert de référence vers laquelle vous vous tournerez fréquemment lorsque vous lisez un objet et devenez curieux où il se trouve par rapport à notre Galaxie. Sur le terrain, l'application améliorera votre expérience d'observation en vous permettant d'avoir une idée intuitive de l'emplacement physique, de la taille, de la luminosité et de la distance de l'objet que vous regardez. Télécharger l'app gratuite Our Galaxy





Stellar Tour (App, iPhone / iPad, v5.1.1, 197 Mo, iOS 13.0, Aaron Day) passe de 3,49 € à gratuit. Stellar Tour est le guide ultime du cosmos. Pointez votre appareil vers le ciel nocturne pour explorer tout type d'objet astronomique: constellations, étoiles, systèmes d'exoplanètes, galaxies, nébuleuses, planètes, lunes, etc.



Les systèmes d'exoplanètes sont affichés à leur emplacement réel dans le ciel. Les tailles, les températures et les orbites des exoplanètes sont données pour presque toutes les exoplanètes connues.



Les + : Une véritable bible Télécharger l'app gratuite Stellar Tour





Alloy (App, iPhone / iPad, v3.0.6, 135 Mo, iOS 11.0, 32Parrots LLC) passe de 5,49 € à gratuit. Alliage mise tout sur l'automatisation de vos activités au jour le jour : que vous ayez juste besoin de lancer une application ou d'automatiser de nombreuses tâches répétitives et complexes, l'application peut s'en charger.



Simple et pratique : si vous avez besoin de poster les photos prises directement sur Facebook, envoyer des SMS à quelqu'un de façon automatique, enregistrer et suivre votre place de parking et votre temps, c'est possible avec Alloy.



Les + : Pratique si vous répétez souvent des actions Télécharger l'app gratuite Alloy





Jeux gratuits iOS :

Brainjection (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 24 Mo, iOS 8.0, ivan perfetti) passe de 1,09 € à gratuit. Brainjection est un jeu de puzzle sur le thème du cyberpunk qui se déroule en 2059.

Dans un monde où les implants cérébraux sont devenus très demandés et strictement réglementés, de nombreuses cliniques illégales sont disponibles pour quiconque a suffisamment d'argent en poche...



Dans l'une de ces cliniques, J.D.et Lez dirigent une entreprise lucrative qui passe toute la journée à modder et à améliorer le cerveau des clients au moyen d'un environnement de réalité virtuelle assisté par IA, communément appelé Brainjection.



Aidez-les à terminer les opérations dans cette énigme profonde, sombre et intense.



Les + : Si vous aimez résoudre les problèmes Télécharger le jeu gratuit Brainjection





Tales of the Neon Sea (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.19, 1,3 Go, iOS 9.0, HIGGS TECHNOLOGY CO., LIMITED) passe de 4,49 € à gratuit. Au cours de la partie, le joueur va devoir explorer des scènes de crime, analyser des indices, mener des interrogatoires et beaucoup d'autres choses encore pour résoudre des énigmes et dévoiler des affaires. Serez-vous capable de mettre au jour la vérité derrière les apparences ? Dans cette histoire, on incarne un ancien policier ayant abandonné ses confrères à force d'en être déçu. Devenu détective privé, l'homme va accepter une affaire mêlant disparitions et meurtres.



Les + : Un excellent jeu de plateforme

Les graphismes pixel Télécharger le jeu gratuit Tales of the Neon Sea





Drop The Chicken 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.3, 347 Mo, iOS 9.0, Blakzero Oy) passe de 1,09 € à gratuit. Drop The Chicken 2 est un jeu de puzzle physique dans lequel vous devez faire en sorte que Chuck, le poulet, tombe et atterrisse dans son nid.



Une sorte de Cut the Rope avec un concept bien à lui, et c'est plutôt bien foutu !



Les + : Un bon jeu bien addictif Télécharger le jeu gratuit Drop The Chicken 2





Promotions iOS :

Game Dev Story (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.35, 241 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 4,49 € à 1,09 €. Game Dev Story est un jeu de gestion développé par des japonais avec des graphismes et une bande son résolument rétro pour coller avec le thème du jeu : la gestion d'une société éditrice de jeux vidéo.



Votre objectif est simple : vous devez réussir à créer le "blockbuster" des jeux vidéos et vous avez 20 ans pour cela. Vingt années au cours desquelles vous verrez défiler toute l'histoire des jeux vidéos à mesure que de nouvelles plateformes (consoles, PC...) seront mises sur le marché.



Les + : Très prenant Télécharger Game Dev Story à 1,09 €





Football Manager 2021 Mobile (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v12.3.1, 1,5 Go, iOS 9.0, SEGA) passe de 9,99 € à 4,49 €. Laissez votre empreinte sur le beau jeu dans FM21 Mobile, la voie rapide vers la gloire footballistique.



Découvrez le plaisir d'élaborer l'équipe et la stratégie les plus susceptibles de vous rapporter le trophée, où et quand vous voulez. Avec plus de 60 ligues de 24 des plus grandes nations du football, opterez-vous pour la gloire à domicile ou pour une carrière à l'étranger ?



Retrouvez dans votre poche les meilleurs joueurs du monde, ainsi que des générations de jeunes prodiges. Achetez avec discernement et développez leurs aptitudes à l'entraînement.



Une fois les préparations d'avant-match terminées, installez-vous sur le banc numérique en vue aérienne et regardez votre vision tactique devenir réalité.



Les + : Tout simplement la référence ! Télécharger Football Manager 2021 Mobile à 4,49 €





Cultist Simulator (Jeu, Jeux de rôle / Livres, iPhone / iPad, v1.9, 370 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 5,49 € à 2,29 €. Dans cet infâme jeu de cartes, incarnez un mystérieux profanateur dans un décor inspiré des années 1920, de dieux cachés et d'histoires secrètes. Fabriquez des outils et invoquez des esprits. Endoctrinez des innocents.



Ce jeu primé a été lancé pour la première fois sur PC et compte plus de 200 000 joueurs dans le monde entier.



Les + : Si vous aimez les jeux de carte, vous allez l'adorer ! Télécharger Cultist Simulator à 2,29 €