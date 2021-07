Apple Plans sur iOS 15 : il va être possible de définir un itinéraire 15 jours avant

La future mise à jour iOS 15 va apporter plusieurs nouveautés très utiles dans l'application de cartographie Apple Plans. On pense par exemple aux monuments en 3D ou encore à l'amélioration pour la conduite : vous aurez le trafic routier, les passages piétons et les pistes cyclables. L'une des nouveautés qui va probablement attirer votre attention, c’est l'itinéraire jusqu'à 15 jours à l'avance.

Les itinéraires en anticipé

Lors de la présentation d'iOS 15 à la WWDC 2021, Apple a mis en avant une tonne de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations sur ses différentes applications et au sein de l'OS.

Cependant, Apple n'a pas tout dit. En effet, une nouveauté très attendue par les utilisateurs d'Apple Plans va enfin voir le jour... Il s'agit de l'itinéraire anticipé !

La firme de Cupertino va vous proposer de réaliser un itinéraire à partir d'un calendrier, vous devrez mettre une date et une heure avec la destination que vous aurez choisie.

Attention cela ne fonctionne que 15 jours avant la date de votre trajet, une limite imposée pour apporter les données les plus fiables et précises au niveau du trafic.



Cela va permettre de connaitre quel chemin est le plus rapide pour arriver jusqu'à l'endroit souhaitez, Apple prendra en compte l'historique de la circulation à cette heure et à cette date. S'il est évident que cela n'est pas fiable à 100%, ça permet tout de même d'avoir une petite idée de l'itinéraire où il y a le plus de chances de tomber sur un embouteillage.

Alors oui, les utilisateurs de Google Maps et de Waze vous diront qu'il n'y a rien de révolutionnaire, on ne peut pas les contredire puisqu'ils ont entièrement raison, cela existe depuis longtemps sur les apps concurrentes !

En réalité, Apple a pris énormément de temps pour inclure les itinéraires à l'avance dans Apple Plans, ce qui lui a probablement valu une multitude d'infidélités des utilisateurs puisqu'il s'agit d'une fonctionnalité qui est indispensable pour les gens qui aiment s'organiser. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais.

Comment cela fonctionne ?

Il s'agit d'une exclusivité iOS 15, il vous faut la bêta publique pour en profiter.

Le fonctionnement est très simple, il suffit d'entrer votre destination puis d'appuyer sur la validation de la recherche.

Sélectionnez après votre mode de déplacement puis appuyez sur le bouton "Partir maintenant", ce bouton vous permettra de choisir l'heure et la date à laquelle vous comptez partir.

Une fois sélectionnée, il suffit de valider puis de lancer votre itinéraire. Apple Plans vous proposera plusieurs chemins et vous indiquera immédiatement l'itinéraire le plus optimisé pour un trafic fluide. Pour se dédouaner de toute responsabilité de retard, le géant californien précisera bien "basé sur les prédictions de trafic", en réalité les données compareront le même jour des deux semaines précédentes.