Doctolib est visé par une enquête de l'Autorité de la concurrence

Il y a 10 heures

Julien Russo

Depuis maintenant plusieurs années, les Français ont acquis un automatisme, celui d'ouvrir l'application Doctolib quand ils veulent prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Doctolib a rapidement atteint le sommet sur le marché, mais l'entreprise l'a-t-elle fait honnêtement sans nuire à la concurrence ? Une plainte déposée fin 2019 affirme que non.



L'Autorité de la concurrence mène l'enquête

En France comme partout dans le monde, une entreprise se doit d'être honnête avec ses concurrents, elle n'a pas le droit d'utiliser des pratiques anticoncurrentielles pour prendre le dessus dans un secteur.

Lors du dernier trimestre de 2019, une plainte d'un concurrent de Doctolib a attiré l'attention de l'Autorité de la concurrence, celle-ci affirmait que l'entreprise aurait utilisé plusieurs pratiques douteuses pour obtenir sa place de leader sur le marché des prises de rendez-vous médicaux en ligne et des téléconsultations.



L'Autorité de la concurrence a rapidement pris au sérieux cette dénonciation et a commencé à enquêter sur Doctolib quelques mois après le dépôt de la plainte, cela a même provoqué une perquisition du siège de l'entreprise.

Pour l'instant, aucun communiqué n'a été effectué pour déclarer que Doctolib a bien eu un comportement anticoncurrentiel, mais l'Autorité de la concurrence compte bien vérifier en détail pour voir s'il y a eu une ou plusieurs fautes graves dans la croissance de Doctolib.



Du côté de l'entreprise, on nie bien évidemment toute utilisation de pratique anticoncurrentielle, Doctolib se positionne même en tant que petit acteur en rappelant qu'il y a des concurrents jusqu'à 6 fois plus importants et qui sont installés depuis 30 ans.



