Nanoleaf active sa technologie Thread pour les panneaux Shapes et Elements

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Nanoleaf, l'entreprise spécialisée dans l'éclairage LED connecté, véritable valeur sûre dans le milieu, continue de faire grandir son catalogue tout en améliorant ces produits existants.



Dernièrement, la firme a activé sa technologie de réseau ultrarapide Thread sur ses panneaux lumineux intelligents Shapes et Elements. La suite logique après l'annonce de l'arrivée du réseau maillé en novembre de l'année dernière pour la gamme Nanoleaf Essentials.

Nanoleaf agrandit la compatibilité avec Thread

Thread est une technologie de réseau ultrarapide et stable conçue pour améliorer votre expérience de maison intelligente. Dites adieu aux retards, aux connexions et aux hubs interrompus, et bonjour à une maison plus intelligente. Tous vos appareils compatibles avec Thread parlent la même langue pour communiquer et se connecter ensemble afin de créer un réseau maillé autorenforcé fiable, plutôt que de compter sur une seule source de connexion comme avec le wifi ou le Bluetooth.

Voilà comment décrit Nanoleaf sa technologie Thread, présentée l'année dernière, et compatible jusqu'ici avec la gamme Nanoleaf Essentials. Mais, depuis aujourd'hui, le protocole de réseau ouvert créé par une alliance d'entreprises comme Google, Samsung et Qualcomm s'ouvre à d'autres produits de la firme.



Nanoleaf déploie désormais la prise en charge du protocole Thread dans ses Nanoleaf Shapes et Nanoleaf Elements, des panneaux lumineux intelligents. Les propriétaires de ces produits pourront contrôler ces derniers avec le système d'exploitation Android.