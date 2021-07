In the dark : la pub pour le mode nuit de l’iPhone 12 Pro

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Réagir



Apple enchaine les publicités. Et encore une fois, il s’agit de sa gamme iPhone 12.



La firme a partagé aujourd'hui une nouvelle publicité "In the Dark" axée sur la fonctionnalité « mode nuit » de l’appareil photo disponible sur les iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

L’iPhone 12 est doué pour prendre des clichés dans le noir

Le spot se concentre sur les selfies en mode nuit, montrant un homme prenant des photos de lui-même dans diverses situations de faible éclairage. "Maintenant, vous pouvez prendre des selfies incroyables dans le noir", peut-on lire dans le slogan de la vidéo, qui utilise également la chanson "In The Dark" du rappeur YG.

Le mode nuit a d'abord été introduit avec l'iPhone 11, mais il était auparavant limité à la caméra arrière. Avec le lancement de la gamme iPhone 12, Apple a étendu le mode nuit à l'appareil photo frontal et a ajouté une fonctionnalité pour prendre des photos en mode Portrait dans l'obscurité.

Apple a partagé plus tôt aujourd'hui un autre nouvel spot publicitaire intitulé "Haystack", qui se concentre sur la localisation d'un iPhone perdu à l'aide de l'Apple Watch.



Voici la vidéo du jour :