Twitter travaille sur l’intégration de "Sign In with Apple"

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Twitter travaille à ajouter le support de "Sign in with Apple" au sein de son service, selon les nouvelles conclusions de la chercheuse Jane Manchun Wong. Si Twitter finit par le déployer entièrement auprès du public, cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs de se connecter à Twitter à l'aide de leur identifiant Apple.

Twitter pourrait faciliter la connexion avec « Se connecter avec Apple »

Wong a découvert plusieurs preuves suggérant que Twitter développe un support pour « Se connecter avec Apple ». La plus évidente est une nouvelle option "Comptes connectés" qui répertorie Apple comme option de connexion; Twitter explique : « Ce sont les comptes sociaux que vous avez connectés à votre compte Twitter pour vous connecter. Vous pouvez désactiver l'accès ici. »

Apple offre une assistance pour les applications et les sites Web afin de donner aux utilisateurs la possibilité de mettre à niveau un compte existant pour se connecter avec Apple. Cependant, cela n'est pas nécessaire pour les développeurs afin d'adopter la connexion avec Apple, il n'est donc pas clair si Twitter prendra en charge cette fonctionnalité pour convertir entièrement votre compte en « Se connecter avec Apple ».

Pour utiliser « Se connecter avec Apple », vous devez utiliser l'authentification à deux facteurs et être connecté à iCloud avec l’identifiant Apple utilisé sur votre appareil. Apple a lancé cette nouveauté pour la première fois à la WWDC 2019, la vantant comme un moyen sûr de se connecter aux applications et services. Il n’y a notamment aucune information personnelle échangée grâce à la création d’un e-mail temporaire et spécifique à chaque connexion avec une app.

Apple affiche des directives strictes pour savoir quand une application doit prendre en charge « Se connecter avec Apple » :

Les applications qui utilisent un service de connexion tiers ou social (telles que Facebook Login, Google Sign-In, Sign in with Twitter, Sign In with LinkedIn, Login with Amazon ou WeChat Login) pour configurer ou authentifier le compte principal de l'utilisateur avec l'application doivent également offrir la connexion avec Apple en option équivalente. Le compte principal d'un utilisateur est le compte qu'il établit avec votre application dans le but de s'identifier, de se connecter et d'accéder à vos fonctionnalités et services associés.

Vous l’aurez compris, Twitter n'a pas été tenu d'ajouter « Se connecter avec Apple » parce que l'application utilise exclusivement ses propres systèmes de connexion, et non des systèmes tiers. Cela signifie que si Twitter veut ajouter d'autres options de connexion comme ceux cités juste avant, il doit également ajouter la connexion Apple.

Reste désormais à attendre afin de voir si le micro réseau social proposera bien cette option dans les prochains mois. En tout cas, Wong rapportait il y a deux semaines que Twitter travaillait sur la connexion Google…

