Bons plans iOS : Niffelheim, Marbloid, Windy

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Niffelheim, Marbloid, Windy. L'occasion d'économiser 30,4€ !



Applications gratuites iOS :

Windy (App, iPhone / iPad, v5.0.3, 96 Mo, iOS 8.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Une collection de sons stéréoscopiques en 3D à écouter pour se détendre et s'endormir.



Dormez, détendez-vous, méditez et concentrez-vous mieux avec Windy car l'appli masque le bruit indésirable. Vos oreilles adoreront Windy parce qu'elle joue sons de grande qualité pour les écouteurs stéréo et vous pouvez mélanger des sons naturels supplémentaires.



Les + : Unique

Bien réalisée Télécharger l'app gratuite Windy





Thunderspace (App, iPhone / iPad, v10.2.2, 120 Mo, iOS 11.0, Franz Bruckhoff) passe de 2,29 € à gratuit. Thunderspace est une jolie application de relaxation par les créateurs de Haze, vous permettant de mieux vous endormir, ou de vous concentrer.



Tempête, pluie, sons de la nature : tout le monde trouvera son bonheur.



Les + : Une belle application pour se détendre ! Télécharger l'app gratuite Thunderspace





La Princesse Pirate (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 156 Mo, iOS 9.3.5, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 2,29 € à gratuit. La Princesse Pirate est un livre interactif dans lequel la princesse Isabelle se rend à une fête déguisée en pirate et déclenche une incroyable aventure pleine d'action, de bateaux pirates, de monstres redoutables et de singes lanceurs de fruits.



Les + : Un livre interactif sympa pour les enfants de moins de 6 ans Télécharger l'app gratuite La Princesse Pirate





StoryToys : La maison hantée (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 156 Mo, iOS 9.3.5) passe de 2,29 € à gratuit. Alors que la nuit tombe dans la forêt effrayante, des monstres affluent dans la Maison hantée. Entrez, si vous l'OSEZ !



Dans cette maison, c'est Halloween toute l'année, alors venez rencontrer les monstres, jouer à des jeux et relever des défis pour remporter des étoiles et des badges terrifiantastiques.



StoryToys La maison hantée est remplie de jeux à glacer le sang, d'activités génialement étranges et de choses qui donnent froid dans le dos.



Les + : Un livre avec plein de surprises Télécharger l'app gratuite StoryToys : La maison hantée





Remember (App, iPhone / iPad, v4.2, 23 Mo, iOS 14.1, Virtual GS) Ajoutez un widget pense-bête à votre écran d'accueil avec cette application pratique. Créez des widgets personnalisés pour vous souvenir de n'importe quelle tâche, grande ou petite. L'application vous permet de sélectionner la taille du widget, la police, la couleur du texte et la couleur d'arrière-plan. Vous pouvez même utiliser des emojis pour ajouter du plaisir à vos notes.



Vous devez d'abord ouvrir l'application avant de pouvoir ajouter des widgets à l'écran d'accueil. N'oubliez pas : Stickies Widget se synchronisera avec tous vos appareils. Télécharger l'app gratuite Remember





Jeux gratuits iOS :

Flipkiss (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 71 Mo, iOS 8.0, Tamim Swaid) passe de 2,29 € à gratuit. Flipkiss est un petit, mignon et nouveau type de jeu d'association !



Faites en sorte que deux Flips s'embrassent et s'associent avec le glissement de votre doigt. Plus vous embrassez vite, plus votre jeu dure longtemps. Plus vous embrassez, plus vous pouvez collecter de cadeaux pour Mi. Aidez Loe à retrouver Mi en ramassant les 40 cadeaux pour elle.



Les + : Très mignon Télécharger le jeu gratuit Flipkiss





Marbloid (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.2.2, 269 Mo, iOS 10.0, Supyrb) passe de 3,49 € à gratuit. Roule à travers des niveaux colorés et trouve la sortie : Marbloid est un runner 3D unique avec une bille ! Incarne un esprit capturé dans une bille magique, en route pour l'objectif ultime : la Sortie !



Amuse-toi avec cette expérience de jeu relaxante et excitante. Explore et maîtrise des niveaux graduels remplis de pentes, de sections de saut rythmées, de puissants accélérateurs, de rails relax, de portails, et plus.



Les + : Une merveille ! Télécharger le jeu gratuit Marbloid





Promotions iOS :

Pavilion Mobile (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.43, 619 Mo, iOS 11.0, Visiontrick Media AB) passe de 4,49 € à 2,29 €. Pavilion est un jeu qui a été nominé aux IMGA et plusieurs fois primé avec ses énigmes à la 4ème personne ! Oui, en effet vous devez aider un mystérieux personnage à s'en sortir dans des puzzles oniriques où l'on a du mal à distinguer la réalité de la fantaisie. En plus, vous êtes livré à vous-même, sans explication. Comme je vous le disais, le but dans Pavilion est de guider un personnage en lui ouvrant le chemin, d'où le jeu à la 4ème personne. Pour cela, il faudra interagir avec l'environnement (objets, mais aussi lumières et sons) où l'énigme se mêle à l'exploration.



Prenez-vous pour Dieu et observez bien le comportement de votre sujet, tantôt affaibli, tantôt frigorifié, etc. C'est assez remarquable au niveau des détails, alors regardez bien ce jeu merveilleux !



Les + : Le concept Télécharger Pavilion Mobile à 2,29 €





911 Operator (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v3.06.05, 218 Mo, iOS 10.3, Games Operators) passe de 5,49 € à 2,29 €. Dans 911 OPERATOR, tu deviens opérateur de la ligne d’urgence et tu dois réagir rapidement aux notifications entrantes. Ta tâche est non seulement de répondre au téléphone, mais aussi de donner une réponse adéquate à la situation: parfois, il suffit de donner des instructions de premiers soins, d'autres fois il est nécessaire de faire intervenir la police, les pompiers ou les services médicaux.



Rappelle-toi qu’à l’autre bout du fil, il y a peut-être le père d’une enfant mourante, un poseur de bombe imprévisible ou un simple farceur. Sauras-tu quoi faire avec chacun d'entre eux?



Les + : Prenant

Faites les bons choix Télécharger 911 Operator à 2,29 €





Incredibox (Jeu, Musique, iPhone / iPad, v5.2, 154 Mo, iOS 9.0, So Far So Good) passe de 4,49 € à 1,99 €. Avec Incredibox, deviens le chef d’orchestre d’un groupe de human beatbox en quelques taps.



Vous pouvez choisir parmi quatre styles musicaux : Little Miss, Sunrise, The Love et Brésil. Pour créer de la musique, glissez simplement les styles et les tenues sur les personnages. Ils vont boucler et jouer en rythme. Vous pouvez évidemment ajuster le tout via des gestes. IncrediBox vous permet d'enregistrer et de partager vos créations avec le monde et de rivaliser dans les classements.



Les + : Original et captivant, ll n'y a vraiment rien d'autre comme ça dans l'App Store Télécharger Incredibox à 1,99 €