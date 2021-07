iOS 15 : la récupération d'un Apple ID perdu va devenir un jeu d'enfant !

iOS est clairement le système d'exploitation mobile le plus esthétique du marché, mais ce n'est pas pour autant qu'Apple doit rester sur ses acquis. Après avoir refondu macOS 11 avec un subtil...

Voici de nouvelles informations concernant iOS 15, les nouveaux Mac et même l'iPhone 13 à venir. Selon une source bien renseignée, Apple a prévu quelques changements...

Apple exigera que le contact qui recevra le code devra avoir minimum 13 ans , ça pourra être quelqu'un de votre famille ou un ami. À noter que si vous êtes en conflit avec la personne au bout de quelques années (on ne sait jamais ce qui peut se passer), vous pourrez toujours passer par l'assistance d'Apple comme au bon vieux temps ! Cette nouveauté fait partie des 250 nouveautés d'iOS 15 .

Réputé pour être un acteur du changement et de l'innovation, Apple a décidé d'apporter une importante modification dans iOS 15. Le nouvel OS qui sera disponible à la rentrée va apporter la fonctionnalité " Récupération de compte ", le principe est simple, vous devrez vous servir d'une personne tierce pour récupérer votre Apple ID. Pour que cela fonctionne, le proche que vous aurez désigné devra être propriétaire d'un iPhone. Quand vous aurez cliqué sur le bouton " Mot de passe oublié ", il recevra immédiatement sur son iPhone un code à plusieurs chiffres qu'il pourra après vous transmettre ! Cette technique est fiable puisque la personne que vous aurez choisie sera forcément quelqu'un de confiance. Cela permet aussi de contourner les tentatives d'accès frauduleux à votre Apple ID, car dans le cas d'un envoi de mail avec un lien pour réinitialiser le mot de passe, si la personne malintentionnée a l'accès à votre mail, c'est très simple après pour elle de prendre le contrôle de votre Apple ID. Dans la récupération de compte d'iOS 15, il sera impossible de savoir qui est la personne qui a reçu le code, seuls vous et celui qui recevra le code le saurez.

Sur n'importe quel site ou service, il est toujours facile de récupérer le mot de passe d'un compte, la procédure est très souvent l'envoi d'un mail pour réinitialiser le mot de passe ou d'un SMS avec un code. En ce qui concerne l'Apple ID, cela a toujours été source de complication puisqu’après plusieurs tentatives échouées, une action d'urgence s'applique sur votre compte, celle-ci consiste à suspendre la totalité de votre Apple ID. La seule solution est de prendre contact avec le service client d'Apple pour trouver une solution, qu'on se rassure, tout est déjà prévu de l'autre côté, le conseiller vous accompagne de A à Z dans le déblocage du compte après avoir vérifié que vous êtes bien le propriétaire de l'Apple ID. Cependant, cette procédure vous prend du temps et génère du trafic sur le flux d'appel vers les centres d'appels. Que ça soit vous ou Apple, personne n'en ressort gagnant !

