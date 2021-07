Linksys ajoute le support de HomeKit au Velop AX4200 WiFi 6 (promo)

Il y a 31 min

Medhi Naitmazi

Linksys a annoncé aujourd'hui qu'il a ajouté la prise en charge de HomeKit au système Linksys Velop AX4200 WiFi 6, également connu sous le nom de Linksys Atlas Pro 6 Tri-Band. L'intégration HomeKit est disponible via une mise à jour logicielle de l’appareil.

Une mise à jour attendue pour les utilisateurs HomeKit

Lancé en novembre dernier, l'AX4200 est le dernier système de maillage WiFi phare de Linksys, offrant une connectivité WiFi 6 à un prix abordable.

La prise en charge annoncée de HomeKit dans le Linksys Velop AX4200 lui permet d'être géré via l'application Maison sur iPhone, iPad et Mac. L'application d’Apple offre des options pour définir comment les routeurs connectés à HomeKit peuvent communiquer à la maison et sur Internet.

Les utilisateurs peuvent choisir de configurer les accessoires HomeKit pour les empêcher de communiquer avec d'autres appareils WiFi sur un réseau domestique et des services Internet non fiables, mettant un terme aux tentatives de piratage et offrant une meilleure sécurité pour les appareils domestiques connectés.



Pour mémoire, le Velop AX4200 est alimenté par la plate-forme Qualcomm Networking Pro 800, avec huit flux de connectivité WiFi 6 tri-bande et un processeur ARM 64 bits 1,4 GHz s'occupant du traitement et de la gestion dynamiques des données. Le système de maillage Velop peut couvrir jusqu’à 250 mètres carrés par nœud et offre des vitesses WiFi Gigabit.



Un accessoire idéal si vous avez une grande maison et des appareils dernier cri comme un iPhone 11 ou iPhone 12 par exemple.

Prix et promo

Le système maillé Linksys Velop AX4200 avec un nœud est disponible à 229€, tandis que l'AX4200 avec trois nœuds est disponible pour 499€. On le trouve actuellement en promo sur Amazon à 197€ aux cotés des autres modèles Lynksis comme les MX5 et MX10 positionnés plus haut en termes de tarif.