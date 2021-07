Rumeur : les iPhone 13 auront bien la compatibilité Wi-Fi 6E

Julien Russo

Validé par l'Union européenne il y a tout juste 10 jours, le Wi-Fi 6E va faire une grande percée dans notre quotidien en venant s'installer au cœur de la connectivité des iPhone 13. Une rumeur propulsée par Digitimes affirme qu'Apple a pensé à toutes les personnes qui vont avoir (ou ont déjà) un routeur compatible à leur domicile.

Une rumeur plutôt fiable

Comme d'habitude, cette information provient d'une indiscrétion, ce qui veut dire qu'elle est à prendre avec des pincettes, nous aurons la réelle confirmation quand Apple aura réalisé la présentation des iPhone 13.

Digitimes assure avoir obtenu l'information que les futurs iPhone qui seront dévoilés à la rentrée vont posséder la compatibilité avec le Wi-Fi 6E.

Mais qu'est-ce que cette nouvelle norme de réseau sans fil ?

Grâce au Wi-Fi 6E qui est le successeur du Wi-Fi 6, vous allez pouvoir profiter d'un débit descendant et montant plus important, une réelle utilité si vous avez la Fibre Optique à domicile.

Cette nouvelle norme a aussi plusieurs avantages comme un spectre élargi, des canaux super-larges ou encore une bande passante nettement plus fluide.

La particularité du Wi-Fi 6E, c’est aussi la prise en charge de plusieurs appareils avec le maintien d'une vitesse et fluidité de connexion exemplaire, que vous êtes 2 ou 10 à la maison, vous ne ressentirez pas de différences (à condition que votre connexion arrive à transmettre la bande passante suffisante).

Le Wi-Fi 6E est aussi très bénéfique pour les casques de réalité virtuelle sans fil, certains peuvent souffrir de latence d'affichage à cause des canaux Wi-Fi saturés sur les cartes 2,4 GHz et 5 GHz. Grâce aux 14 canaux en 80 MHz et les 7 canaux en 160 MHz ajoutés sur le Wi-Fi 6E, vous ne rencontrerez plus de problème.



Pour revenir à l'iPhone, la nouvelle norme prise en charge permettra une meilleure fluidité dans le chargement des vidéos, des pages internet ou encore des jeux en réseaux. Attendez-vous aussi à profiter d'un débit descendant extraordinaire pour vos téléchargements de films, playlists ou même d'applications.

Officiellement, le Wi-Fi 6E peut délivrer un débit descendant allant jusqu'à 11 Gbit/s avec une latence très faible, évidemment ce sont des débits théoriques.

Un scanner LiDAR toujours réservé aux iPhone 13 Pro

L'autre révélation du rapport de Digitimes concerne directement le scanner LiDAR qu'on retrouve déjà sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Sans parler d'amélioration et d'évolution, le média explique qu'Apple va continuer à proposer cette avancée technologique qu'aux modèles Pro des iPhone 13.

Cette information vient confirmer de celles d'autres rapports vu il y a quelques jours.