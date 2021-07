La bêta 2 de macOS Monterey est disponible pour les testeurs publics

Il y a 1 heure

Julien Russo

Vous avez été nombreux à télécharger la première bêta de macOS Monterey, c'est l'occasion de profiter des nouvelles fonctionnalités avant leurs disponibilités à la rentrée. Aujourd'hui, Apple propose une nouvelle version de test avec différents ajouts, les testeurs publics peuvent la télécharger dès maintenant (avec un Mac éligible à macOS Monterey évidemment).

Testeurs publics ?

C'est à votre tour !

Après la disponibilité aux développeurs, c'est au tour des testeurs publics de profiter de la dernière bêta. Si Apple a choisi ce procédé, c’est essentiellement pour limiter les dégâts que pourraient provoquer une ou plusieurs instabilités. Les développeurs servent en quelque sorte de "filtre" avant le déploiement vers une masse d'utilisateurs.

Dès ce soir, les personnes souhaitant télécharger la bêta 2 public de macOS Monterey peuvent le faire, il suffit juste de s'inscrire au programme de logiciels bêta d'Apple (ou de se connecter si vous avez déjà réalisé l'inscription), vous pouvez enregistrer un iPhone, iPad, Mac, Apple TV et une Apple Watch.



Attention tout de même à une chose, vous risquez d'être confronté à des bugs (parfois critique) et une chute conséquente de l'autonomie suivant le modèle de votre MacBook.

Tout peut arriver avec une bêta !

Comment installer macOS Monterey en bêta publique ?

Une fois que vous avez votre Apple ID est enregistré comme "testeur public", vous recevrez les nouvelles bêtas directement dans les réglages de vos appareils (comme si c'était une mise à jour classique).

Si vous souhaitez l'installer, vous pouvez le faire, comme vous pouvez attendre la bêta suivante, rien n'est obligatoire. Si vous rejoignez le programme de bêta, Apple s'attendra à ce que vous fassiez des remontées de bugs et d'évaluations via une app dédiée Assistant d'évaluation.



Attention tout de même à une chose, si vous êtes en télétravail avec votre Mac, il est fortement déconseillé d'installer la bêta, cela peut apporter des bugs, mais aussi rendre incompatible ou très instable un logiciel professionnel que vous utilisez. Ça serait quand même dommage de devoir aller au bureau pour une histoire de bêta !

Les nouveautés de la bêta 2 publique

Dans cette nouvelle bêta de macOS Monterey, Apple a opéré plusieurs ajouts au niveau de Safari, la barre d'onglets a été mise à jour et prend en charge les groupes d'onglets pour éviter de s'emmêler les pinceaux quand plusieurs onglets sont ouverts.

Sur la bêta 2 publique de macOS Monterey, vous trouverez aussi le Spatial Audio avec FaceTime, l'une des promesses d'Apple pour améliorer la qualité et le confort de vos visioconférences !

Le mode portait (exclusivement Mac M1) et l'isolation vocale pour supprimer le bruit de fond ont aussi été ajoutés.

SharePlay de FaceTime, le mode Focus et Quick Notes sont également de la partie.