Free propose une Apple TV 4K 2021 à ses abonnés pour 2€/mois

Il y a 1 heure (Màj il y a 35 min)

Alban Martin

3



Après avoir lancé son app de télévision sur iOS et tvOS, OQEE, Free propose désormais de se passer du "player" officiel et de basculer sur une Apple TV 4K. Mieux, vous pouvez acquérir la box d'Apple pour un prix dérisoire, 2€/mois pendant 48 mois, soit 96€ à comparer aux 199€ demandés par la firme à la pomme. Une offre pour le moment réservée aux nouveaux abonnés Freebox Pop et Freebox Delta, mais qui s'ouvrira à tous les abonnés en ADSL ou fibre.

Une Apple TV 4K à la place du player Free

Comme expliqué par le communiqué de Free, l'Apple TV 4K est quasiment identique à celle qu'on trouve sur le marché, sauf qu'elle sera livrée avec l'app OQEE préinstallée et vos identifiants d'abonnés pré-enregistrés. Il suffira alors de brancher l'Apple TV 2021 sur son téléviseur et de la connecter à votre réseau pour que la configuration se fasse automatiquement. Encore mieux, vous pourrez installer toutes les apps de l'App Store compatibles avec tvOS et même regarder Apple TV+ gratuitement pendant 3 mois.

Freebox Delta + Apple TV 4K. © Free

Seconde et dernière différence : la télécommande. Pas de Siri Remote ici, mais une télécommande fournie par Free. Il s'agit d'un modèle déjà vu en Suisse notamment avec Salt, un appareil conçu exprès par Apple pour ses partenaires FAI. Elle ne contient pas de pavé tactile et propose plus de boutons, certainement plus facile à manipuler pour la plupart des clients. On trouve un accès rapide à l'application OQEE et un autre pour Siri.



Pour revenir sur la box, il s'agit d'une bonne surprise car à 96€, on pouvait s'attendre à une ancienne Apple TV 4K 2017, mais c'est bien le modèle 2021 avec sa puce A12 Bionic. Vous pourrez même la garder après si vous changez de fournisseur d'accès. De même, l'app OQEE est installable sur toutes les Apple TV, même celles qui ne sont pas vendues par Free.

Pour les abonnés actuels, il faudra patienter avec un système de précommandes qui est ouvert mais dont on ne sait pas encore quand il sera concrétisé. Cela concerne les clients Freebox Mini, Révolution, Pop et Delta.



Qui veut s'abonner à Free juste pour l'Apple TV 4K ?