Apple affiche 3 nouveaux coloris d'accessoires pour AirTags sur Amazon

Il y a 2 heures

Alban Martin

Apple a discrètement ajouté plusieurs nouvelles couleurs pour ses accessoires AirTags dans sa boutique Amazon, mais pas sur l'Apple Store en ligne. Il existe deux nouvelles couleurs de la boucle AirTag standard – le bleu capri et le rose agrume, et un pour le porte-clés. Nous avons déjà vu ces couleurs inédites apparaître sur eBay en juin. La société a également introduit de nouveaux coloris il y a quelques jours.



Une drôle d'initiative de la part d'Apple

Les deux nouvelles boucles AirTags en silicone en bleu capri ou rose citron sont au prix de 29 $ et livrées fin août sur le site américain. Du côté du citron Meyer, on trouve la boucle en cuir à 39 $ tandis que le porte-clés en cuir est de 35 $. Tous sont affichés comme "bientôt en stock", il est donc possible qu'ils apparaissent éventuellement sur le site Web d'Apple entre temps. Ils sont expédiés par Amazon mais ne sont pas (encore) éligibles à Prime.



C'est un "mouv" très étrange de la part du constructeur californien. Apple n'a jamais publié de produits exclusivement via sa vitrine Amazon auparavant. Ces nouveaux accessoires ont peut-être été postés par erreur sur le site du géant de l'e-commerce...



Le capri bleu et le rose citron sont des options disponibles pour les étuis en silicone MagSafe pour iPhone, ils correspondent donc aux autres accessoires existants d'Apple. Le citron Meyer, cependant, n'a pas été utilisé pour la série de coques iPhone 12. Il était auparavant utilisé pour l'étui en cuir de l'iPhone 11 Pro et le bracelet en cuir aux côtés de l'Apple Watch Series 5.



