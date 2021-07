L'iPad mini 6 avec un écran mini-LED c'est sûr à 100% d'après une rumeur

Il y a 3 heures

Julien Russo

L'une des récentes volontés d'Apple, c'est de passer progressivement tous les écrans de ses appareils vers la technologie d'affichage mini-LED. Des écrans nouvelles générations qui permettent de consommer moins d'énergie, qui offrent un meilleur contraste, de plus belles couleurs et surtout... une luminosité plus puissante !

L'iPad mini avec l'écran mini-LED

Sa dernière actualisation date de 2019, mais l'attente est bientôt terminée si on en croit les récentes rumeurs. Apple aurait prévu d'annoncer la sixième génération de l'iPad mini avant la fin de l'année, la future tablette serait dévoilée lors d'un Apple Event de septembre ou octobre, mais il est encore trop tôt pour apporter plus de précision.

Selon un rapport de Digitimes, Apple a pris la décision de migrer l'iPad mini 6 vers la technologie mini-LED, ce sera Radiant Optoelectronics qui s'occupera d'expédier vers les usines d'assemblage les écrans de rétroéclairage mini-LED.

À noter qu'Apple a misé toute sa confiance envers ce fournisseur pour les écrans des prochains MacBook Pro 14 et 16 pouces (aussi dévoilé en fin d'année) et pour l'iPad mini 6.

Une énorme responsabilité, mais qui permettra à l'entreprise de générer un extraordinaire chiffre d'affaires grâce aux nombreuses commandes d'Apple.



Les dernières rumeurs sur l'iPad mini 6 ont expliqué que la tablette possèdera un design similaire à celui de l'iPad Air. On retrouvera également la puce A15 (la même que celle qui sera présente dans les iPhone 13 à la rentrée) avec une gravure en 5 nanomètres.

Apple va procéder à la suppression du port Lightning pour le remplacer par le port USB-C, l'iPad mini va donc avoir le même port que son grand frère l'iPad Pro.

L'iPad mini 6 devrait aussi être équipé d'un Smart Connector magnétique, ce qui ouvrira la porte aux protections Smart Cover ou encore aux claviers.