iPad Air 5 : un design similaire à celui de l'iPad Pro selon Mac Otakara

Depuis quelques mois, on assiste à une renaissance des produits de la Pomme, non seulement par l'intégration d'Apple Silicon, permettant de gagner en puissance et en autonomie, mais également d'un point de vue design.

Selon nos confrères du site web japonais Mac Otakara, l'iPad Air 5 ne devrait pas y échapper et pourrait ressembler fortement à la troisième génération de l'iPad Pro.

L'iPad Air 5 va adopter un design similaire à l'iPad Pro

Pour illustrer son annonce, le site web cite une source au sein d'un fournisseur chinois, affirmant que l'iPad Air de cinquième génération aura toujours un écran de 10,9 pouces et un bouton Touch ID sur le côté, mais aura le droit à quelques nouveautés, dont un système de caméra à double objectif avec des caméras Wide et Ultra Wide, et peut-être même un scanner LiDAR.



De plus, la tablette devrait embarquer un système audio à quatre haut-parleurs, une puce 5G mmWave, et une puce A15. Concernant l'écran, on devrait repartir sur du OLED, avec un lancement début 2022.



Mac Otakara indique également que ses "dernières informations" indiquent que la neuvième génération d'iPad à bas prix et l'iPad mini 6 à venir "ne semblent pas être différents" de la huitième génération d'iPad et de l'iPad mini 5 existants.



