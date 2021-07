NieR Re[in]carnation est disponible sur iOS et Android

Après une très longue attente, le dernier jeu NieR Reincarnation de Square Enix est enfin disponible en téléchargement gratuit dans le monde entier. NieR Reincarnation a été révélé à l'origine lors de la diffusion en direct du 10e anniversaire de la série. La sortie mondiale a également été annoncée en 2020.



NieR Re[in]carnation est de sortie sur App Store et Play Store

Le lancement mondial de NieR Reincarnation comprend une collaboration aNieR Automata avec 2B, 2P et plus encore. Avant la mise en service des serveurs plus tard aujourd'hui, regardez la bande-annonce de lancement de NieR Reincarnation ci-dessous :

Si vous ne connaissez pas la saga Nier, il s’agit d'un jeu d'action-RPG sorti en 2010 sur consoles - PS3 et Xbox 360 - qui nous plonge dans un univers archaïque dévasté et rongé par la maladie et où la technologie a disparu. Le titre initial nous faisait jouer un père en quête d'un remède pour sa fille malade, Yonah. La suite nous fera plonger du côté du grand frère.



Pour l’occasion, la version mobile en profite pour rehausser les graphismes avec un nouveau bestiaire et des combats au tour par tour très dynamiques et toujours aussi tactiques. Quant à la patte graphique, son côté sexy pourrait heurter la sensibilité de certains jeunes, même si les dernières générations ne semblent plus vraiment étonnées par quoi que ce soit.



Pour en revenir aux combats, un mode automatique fait son apparition pour ceux qui ne sont pas doués et / ou qui préfèrent se concentrer sur l'aventure.



Le synopsis de NieR Re[in]carnation :

Une fille se réveille sur un sol en pierre froide.

Elle se retrouve dans un lieu infiniment vaste rempli de bâtiments qui touchent le ciel même.

Guidée par une créature mystérieuse qui se fait appeler maman, elle commence à explorer son nouvel environnement.

Pour récupérer ce qu'elle a perdu et expier ses péchés, elle entreprend un voyage à travers ce lieu de création inconnue.

... Un endroit connu sous le nom de The Cage.

Les serveurs NieR Reincarnation seront mis en service dans la journée avec une ouverture progressive. NieR Reincarnation est gratuit avec des achats intégrés. Les récompenses de préinscription comprenaient des gemmes, la monnaie du jeu.



