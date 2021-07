Telegram permet des appels vidéos avec 1000 spectateurs

Il y a 12 heures

Medhi Naitmazi

2



Telegram Messenger a reçu une mise à jour majeure avec de nombreuses nouveautés, y compris la prise en charge des appels vidéo avec jusqu'à 1 000 téléspectateurs. Mais on trouve également le partage d’écran avec son ou encore les messages vidéos 2.0.

Telegram veut connecter toute la planète à un appel vidéo

Les appels vidéo de groupe dans Telegram permettent à jusqu'à 30 utilisateurs de diffuser des vidéos à partir de leur iPhone. et maintenant un maximum de 1 000 personnes peuvent se connecter pour regarder. Telegram dit qu'il a l'intention de continuer à augmenter cette limite "jusqu'à ce que tous les humains sur Terre puissent se joindre à un seul appel de groupe".

Les messages vidéos s’améliorent

Parmi les autres nouveautés de la version 7.9, les messages vidéo ont maintenant une résolution plus élevée, et tout audio déjà en cours de lecture sur l'appareil de l'utilisateur continuera à être lu lorsqu'un message est capturé afin qu'il soit inclus dans l'enregistrement.

De plus, les utilisateurs peuvent maintenant toucher un message vidéo pour l'agrandir dans le fil de conversation. Toucher un message vidéo étendu le met d'abord en pause, et il est également possible d'accélérer et de rembobiner le message.

Les autres nouveautés

Avec cette mise à jour 7.9, le lecteur multimédia prend désormais en charge plusieurs vitesses de lecture vidéo, le partage d'écran a été ajouté aux appels individuels, l'appareil photo intégré prend en charge tous les niveaux de zoom disponibles et l'éditeur multimédia comprend de nouveaux outils pour illustrer les photos et les vidéos avec des dessins, du texte et des autocollants.

Plusieurs autres ajustements et améliorations sont également inclus.



Telegram est toujours gratuit sur l'App Store pour iPhone et iPad. Voilà une alternative à WhatsApp encore plus crédible et qui en propose plus que Signal.

Télécharger l'app gratuite Telegram