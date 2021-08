Apple questionne les clients sur la taille de l'iPad Mini

Il y a 30 min (Màj il y a 21 min)

Alban Martin

1



Alors que les rumeurs sur un nouvel iPad mini 6 se multiplient, avec notamment un changement de design,Apple commence à interroger ses clients en Chine sur la taille de l'iPad mini, la satisfaction autour d'iPadOS, et plus encore. Une manière de prendre la bonne décision ?

Une étude d'Apple relance la piste de l'iPad Mini 6

Selon IT Home, Apple a envoyé une enquête aux utilisateurs pour leur poser des questions sur la taille de l'écran de l'iPad mini 4. Bien qu'Apple vende l'iPad mini 5 depuis près de deux ans, les deux partagent le même gabarit. Dans l'enquête, on demande aux clients si l'écran est trop petit ou trop grand.

L'enquête demande également si les clients ont également des tablettes Windows PC, Samsung, Amazon ou Huawei, d'autres smartphones, Apple Watch, etc. La firme se renseigne également sur les accessoires de l'iPad mini, si les clients utilisent son alimentation et son câble inclus, un stylet, un clavier, des écouteurs, des haut-parleurs, un étui de protection. Bref, la totale.



En 2020, Apple a interrogé les utilisateurs d'iPhone sur le chargeur USB inclus dans la boîte avant le lancement de l'iPhone 12. Comme nous le savons tous, Apple a supprimé non seulement le bloc d'alimentation du dernier iPhone, mais également les écouteurs autrefois inclus, les EarPods.



Selon les dernières informations, Apple prévoit d'utiliser la future puce A15 à l'intérieur du nouvel iPad mini, tout comme les nouveaux iPhone 2021 qui devraient sortir plus tard cette année.



Le nouvel iPad mini 6 comportera également une connectivité USB-C en bas similaire à l'iPad Pro depuis l'an dernier et au dernier iPad Air 4 apparu fin 2020. Cela ouvrira l'iPad mini à un large éventail de périphériques et d'accessoires au-delà du connecteur Lightning utilisé par l'iPad mini depuis ses débuts. Sans oublier un Smart Connector magnétique qui permettrait d'avoir un Magic Keyboard ou du moins un Smart Connector.



Vous êtes plutôt pour agrandir l'iPad mini, le rétrécir ou conserver les 7,9 pouces d'écran ?