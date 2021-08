Le mode sombre n'est pas la solution miracle pour gagner en autonomie

Introduite officiellement au sein d'iOS 13, la fonctionnalité mode sombre était très attendue par les utilisateurs d'iPhone et d'iPad. En effet, cette option permet "d'optimiser le confort visuel en conditions de faible éclairage", mais également, sur le papier, de gagner en autonomie.

Seulement, des chercheurs de l’université de Purdue viennent de publier les résultats de leur étude sur le sujet, et il semblerait que le mode sombre n'apporte pas l'économie de batterie souhaitée.

Le mode sombre : pas si efficace pour l'autonomie ?

Une équipe de chercheurs de l’université de Purdue aux États-Unis vient de publier les résultats de son étude autour du mode sombre sur les smartphones et le potentiel gain d'autonomie. Pour ce faire, ces derniers ont développé "une nouvelle technologie de modélisation de puissance en instance de brevet qu’ils ont inventée pour estimer plus précisément la consommation électrique des écrans de téléphone OLED".



Les résultats ne jouent pas en faveur de la technologie, puisqu'un appareil avec une luminosité de 30 % à 50 % gagnera seulement 3 % à 9 % d'énergie lors de son passage en mode sombre. En revanche, si la luminosité est à son maximum, la mise en place du mode sombre vous fera gagner 39 % à 47 % d’énergie.



En d'autres termes, plus vous utilisez votre appareil avec une luminosité haute, plus le gain d'autonomie sera conséquent : logique...

Les tests effectués dans le passé pour comparer les effets du mode clair avec le mode sombre sur la durée de vie de la batterie ont traité le téléphone comme une boîte noire, regroupant l’écran OLED avec les autres composants du téléphone. Notre outil peut isoler avec précision la portion de décharge de la batterie par l’écran OLED.



Personnellement, le mode sombre, c'est pour mes yeux, pas pour l'autonomie...



