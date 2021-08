Bons plans iOS : Agent A, Neurashot, Darkland : Madness Dashing

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Agent A, Neurashot, Darkland : Madness Dashing. L'occasion d'économiser 35,4€ !



Applications gratuites iOS :

Tahrir App (App, iPhone / iPad, v3.0.6, 96 Mo, iOS 12.0, Maysam Shahsavari) passe de 3,49 € à gratuit. L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger l'app gratuite Tahrir App





Neurashot (App, iPhone / iPad, v1.6, 14 Mo, iOS 13.0, Sumat Purewal) passe de 5,49 € à gratuit. Neurashot utilise la vision par ordinateur pour optimiser l'appareil photo de votre appareil. L'application comprend un zoom intelligent super-res avec stabilisation numérique et optique pour capturer des détails fins au-delà de la résolution du capteur natif.



Elle dispose d'une fusion d'exposition manuelle pour vous donner un contrôle total sur les détails que vous souhaitez mettre en évidence et masquer dans votre photo. Neurashot propose également un mode nuit pour tous les appareils photo.



Les + : Si vous souhaitez enrichir vos photos Télécharger l'app gratuite Neurashot





Kompressor (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 11 Mo, iOS 11.0, Maysam Shahsavari) passe de 2,29 € à gratuit. Avez-vous besoin de compresser vos images avant de les partager avec vos amis ? Kompressor c'est ce dont tu as besoin. Tu peux choisir le taux de compression, appliquer de jolis filtres également.



Vous avez le choix entre trois niveaux de compression et vous pouvez voir la nouvelle taille d'image en temps réel grâce à la puissance de MetalKit.



Les + : Pratique pour le partage Télécharger l'app gratuite Kompressor





Jeux gratuits iOS :

Darkland : Madness Dashing (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v4.6, 182 Mo, iOS 11.0, Hoang Vinh Nguyen) passe de 4,49 € à gratuit. Darkland est un jeu de plate-forme stimulant où il n'y a pas de boutons fixes comme dans les autres jeux du même genre. Il suffit de toucher pour vous déplacer et c'est ce dont vous avez besoin pour jouer.



C’est un jeu assez difficile que vous n’avez jamais vu ou connu auparavant. Vous pourriez mourir plusieurs fois avant d'avoir terminé le niveau. Mais ne vous inquiétez pas pour la mort, si vous mourez, vous pouvez réessayer immédiatement.



Les + : Préparez-vous à devenir fou

Pour les joueurs les plus assidus Télécharger le jeu gratuit Darkland : Madness Dashing





TreeHole Adventure (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3, 412 Mo, iOS 9.0, Sichun Wang) passe de 1,09 € à gratuit. Partez pour un voyage mystérieux et résolvez des énigmes difficiles dans ce jeu d'aventure. Utilisez la fonction indice si vous êtes bloqué et avez besoin de conseils.



N'oubliez pas de remplir votre sac à dos avec des fournitures qui pourraient vous être utiles plus tard. Découvrez ce qui est arrivé aux citoyens pendant que vous rentrez chez vous dans TreeHole Adventure.



Les + : Pour les adorateurs de point'n'click Télécharger le jeu gratuit TreeHole Adventure





Promotions iOS :

Alice Beyond Wonderland (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.03, 567 Mo, iOS 9.0, MediaCity Games) passe de 1,09 € à 0,99 €. Découvrez et résolvez les mystères extraordinaires des royaumes magiques au-delà de l'incroyable pays des merveilles, trouvez où la méchante reine rouge a banni vos amis, rassemblez des indices sur leur sort et résolvez plusieurs énigmes pour les sauver une fois pour toutes et les ramener chez eux au Pays des merveilles.



Un jeu de point'n'click rempli de mini-jeux qui raviront les fans du genre (et de la licence). Télécharger Alice Beyond Wonderland à 0,99 €





Mars Power Industries (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v5.7, 201 Mo, iOS 9.0, Lukasz Zmudziak) passe de 2,29 € à 0,99 €. Dans le jeu Mars Power Industries, vous avez un objectif : alimentez en énergie les maisons de Mars ! Cogitez, détendez-vous et profitez du panorama cosmique !



Pour ce faire, vous devez fabriquer des tours pour fournir de l'énergie dans ce puzzle-game décontracté.



Les + : Le jeu parfait pour se détendre Télécharger Mars Power Industries à 0,99 €





Agent A (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v5.3.5, 772 Mo, iOS 11.0, Yak & co) passe de 7,99 € à 0,99 €. "Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A à 0,99 €