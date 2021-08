Apple Store US : les iPad Pro 2020 reconditionnés sont là

Alexandre Godard

L'Apple Store US est le premier à proposer aux clients de la Pomme d'acheter les iPad Pro 2020 reconditionnés. La suite logique après la sortie des iPad Pro 2021 même si à l'heure où nous écrivons ces lignes, la France n'est pas encore concernée.

iPad Pro 2020 reconditionné sur l'App Store

Et oui vous le savez, comme très souvent ce sont les américains qui sont servis en premiers et le refurb de l'Apple Store ne déroge pas à la règle. À partir d'aujourd'hui, les clients des USA peuvent acheter directement sur l'Apple Store un iPad Pro 2020 reconditionné.



Pour ce qui est du plus grand modèle, on le retrouve à 749 $ au lieu de 949 $ soit 200 $ d'économie dans une configuration Wi-Fi, 128 Go et Gris Sidéral.



Du côté du modèle 11 pouces, la baisse est moins intéressante même si l'on passe tout de même de 699 $ à 609 $ soit 90 $ d'économie. Pour les caractéristiques on se trouve sur du 128 Go en Argent & Wi-Fi.



La France n'est donc pas encore concernée mais nul doute que nous serons les suivants dans les mois à venir à pouvoir profiter d'iPad Pro 2020 (4ᵉ génération) reconditionnés directement sur l'Apple Store FR. En attendant, vous pouvez le trouver en promotion.



N'hésitez pas à nous dire si de votre côté, vous êtes plutôt du genre à attendre la bonne affaire (promo, reconditionné...) pour acheter un produit Apple ou si au contraire, vous préférez l'acheter neuf sans réfléchir.