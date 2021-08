Satechi Clamp Hub : une pince USB-C pratique pour l'iMac 2021

Il y a 23 min

Alban Martin

Satechi a dévoilé aujourd'hui son dernier accessoire Apple, un concentrateur USB-C pratique conçu pour l'iMac 2021. Le Clamp Hub ajoute 5 ports à l'avant du nouvel iMac M1 tout-en-un pour un accès facile et une configuration plus organisée.

Un super accessoire à prix canon

Ce nouveau hub USB-C de Satechi est spécialement conçu pour le nouvel iMac M1 ultra-mince, avec des finitions assorties aux couleurs. Si vous possédez un iMac 2019 ou antérieur, Satechi fabrique un modèle différent pour ces ordinateurs à 49€.



La pince USB-C pour iMac M1 a une conception simple et épurée qui relie les entrées / sorties étendues au coin inférieur droit de votre machine avec un total de 5 ports (6 si vous comptez les deux lecteurs de cartes). On compte alors 3 ports USB-A, 1 port USB-C et un lecteur de carte SD + Micro SD.



Ce qu'il faut savoir :

3x USB-A (USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s, pas de charge)

1x USB-C (USB 3.0 jusqu'à 5 Gbps, pas de charge)

Lecteurs de cartes SD et Micro SD (UHS-I jusqu'à 104 Mo/s)

Bouton réglable pour une installation rapide et un ajustement parfait

Utilise un port USB-C à l'arrière de votre iMac M1

Prix ​​: 54,99 $

Satechi rend le Clamp Hub disponible en argent et en bleu pour correspondre aux iMac M1, l'argent étant lancé en septembre et le bleu arrivant en octobre. Pour le moment, il faut se contenter de précommandes, on le retrouvera ensuite sur la boutique Amazon de Satechi.