Bêta 6 d'iOS 15 et d'iPadOS 15 : encore une modification pour la barre URL de Safari

Il y a 13 min

Julien Russo

1



Avec iOS 15 et iPadOS 15, Apple a annoncé une modification majeure au sein de son navigateur internet Safari. En effet, la barre URL se situe maintenant en bas de l'écran, si lors de l'annonce à la WWDC cela n'a pas choqué, lors de l'utilisation cela s'est avéré très déstabilisant (une remarque venant des nombreux développeurs et testeurs publics). Dans la sixième bêta d'iOS 15, Apple vous permet désormais de faire votre propre choix.

La barre URL en haut ou en bas ?

Il est rare de voir Apple dans l'hésitation.

Après les premières publications des bêtas d'iOS 15 et d'iPadOS 15, le géant californien avait eu plusieurs retours négatifs des testeurs concernant la barre URL de Safari. Toujours présentes en tête du navigateur internet, le changement pour la placer en bas de l'écran n'est clairement pas passé chez beaucoup d'utilisateurs.

Dans les phases de bêta, Apple écoute énormément la communauté de testeurs, la firme recueille le maximum d'avis pour prendre la bonne décision avant le lancement officiel de la nouvelle mise à jour.

Dans la sixième bêta d'iOS 15 et d'iPadOS 15, les développeurs d'Apple répondent directement aux personnes qui avaient exprimé leur désaccord avec la nouvelle barre URL de Safari. La bonne nouvelle, c'est que dans les réglages de l'iPhone (à la rubrique Safari), l'utilisateur a désormais le choix de placer la barre URL à son emplacement habituel ou en bas.



Le site 9to5mac vient de publier plusieurs captures d'écran en prouvant qu'il est désormais possible de choisir si vous souhaitez retrouver le navigateur Safari comme avant ou avec la nouveauté d'iOS 15.

On ne sait pas pour l'instant quel sera le choix par défaut d'Apple lors de la première utilisation d'iOS 15, soit l'entreprise poussera à adopter la nouveauté en proposant la barre URL en bas de l'écran ou choisira l'option raisonnable en ne modifiant pas les habitudes des utilisateurs de Safari.