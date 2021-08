Le nouveau Pixel 5a ne sera pas vendu en France

Il était attendu pour les fans qui préfèrent limiter leur dépense concernant les smartphones, le Pixel 5a est désormais officiel.



Présenté par Google, le nouveau téléphone milieu de gamme ne sera vendu que dans deux pays : les États-Unis et le Japon.

Pourquoi le Google Pixel 5a ne sortira pas en France

C’est donc la douche froide pour les clients potentiels, la France, tout comme la plupart des pays, n’aura pas droit au Pixel 5a à cause de la pénurie de puces. Avec la pandémie, les semi-conducteurs se raréfient et Google na visiblement pas été aussi bon qu’Apple pour réserver des quantités suffisantes. Les autres pays francophones comme la Suisse, la Belgique, le Canada et autre Maroc, Algérie et Tunisie sont également exemptés.

Les nouveautés du Pixel 5A

Concernant le Pixel 5a, Google a choisi de reconduire le design de son prédécesseur, à savoir le Pixel 4a.

Côté technique, le Pixel 5a arbore un écran OLED de 6,34 pouces avec une définition de 2 400 x 1 080 pixels. La dalle se rafraîchit à 60 images par seconde et est compatible HDR, ce qui est similaire aux écrans des iPhone 12.



La puissance est assurée par la puce Snapdragon 765G milieu de gamme compatible 5G, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Le tout gérant le Wifi 5 et le Bluetooth 5.



À l’arrière, le Pixel 5a dispose d’un double capteur avec un principal (Sony IMX363) de 12,2 mégapixels et un ultra grand angle (Sony IMX481) de 16 mégapixels. À l’avant, on retrouve un petit capteur 8 mégapixels. La firme confie le soin des améliorations à la partie logicielle en récupérant les modes vus sur le Pixel 5 pour des clichés de qualité en toute circonstance.

Concernant l’autonomie, Google a inclus une batterie de 4 680 mAh, rechargeable à 18 W avec un câble. Par contre, pas de charge sans fil pour limiter les coûts.

Enfin, notons la présence d’un port USB-C et d’une prise jack. Le nouveau smartphone est certifié IP67.

Le prix du Pixel 5a en baisse

Google n’a pas révolutionné son Pixel 5a mais propose une fiche technique honorable pour un prix contenu, comme Apple et son iPhone SE. En effet, le Pixel 5a est vendu au prix de 449 dollars, soit 50 dollars de moins que le Pixel 4a. Une raison de plus pour faire râler les fans du constructeur du monde entier, à l’exception des américains et japonais. En France, il faudra attendre le Pixel 6.