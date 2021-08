Tweetbot 6.2 apporte des widgets, des raccourcis et le multi fenêtre sur iPad

Tweetbot a lancé la version 6.2 de son client Twitter avec des améliorations majeures et de nouvelles fonctionnalités, telles que la prise en charge des widgets des derniers tweets chronologiques ou encore le multi fenêtrage sur iPad.



Avec cette mise à jour parue hier soir, Tweetbot se veut plus pratique que jamais. Avec les widgets Timeline, les utilisateurs peuvent afficher les derniers faits saillants sur l'écran d'accueil de leurs iPhone et iPad. On peut ainsi choisir d'afficher les tweets les plus récents, ses dernières mentions ou encore une recherche personnalisée.



L'application prend également en charge plusieurs fenêtres sur l'iPad afin d'exploiter au mieux les grands écrans. Avec iPadOS 15, qui facilitera l'utilisation de Split Screen, Split View et Slide Over, cette fonctionnalité sera vraiment utile pour afficher 2 voire 3 fois Tweetbot en même temps.

En dehors de cela, Tweetbot ajoute la prise en charge des raccourcis, le transfert Handoff vers d'autres appareils et quelques autres ajustements comme des icônes d'applications supplémentaires et diverses corrections de bugs.



En 2021, Tweetbot a reçu deux autres mises à jour majeures. En janvier, les développeurs ont relancé l'application, désormais basée sur un abonnement, et ont inclus la prise en charge de la dernière version de l'API Twitter qui autorise à nouveau quelques fonctionnalités intéressantes après plusieurs années à "casser" les clients tiers.



Puis, en avril, Tweetbot pour iOS a apporté une lecture vidéo repensée avec prise en charge de l'image dans l'image, un nouvel ensemble d'icônes personnalisées, un thème clair à contraste élevé et un nouveau thème sombre.



Pour 0,99€ par mois ou 6,49€ par an, Tweetbot propose un client puissant si vous voulez des ajustements qui ne sont pas disponibles dans l'application principale, même si Twitter officiel pousse fort en ce moment avec des fonctions comme Twitter Spaces, Twitter Blue, Ticketed Spaces, des newsletters payantes, etc.

Télécharger l'app gratuite Tweetbot 6 for Twitter