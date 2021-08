Facebook annonce avoir bloqué 3000 comptes spécialisés dans les fake news sur le vaccin

William Teixeira

Depuis que les vaccins contre le Covid-19 sont disponibles, les réseaux sociaux se battent contre les fausses informations qui ont pour objectif de semer le doute dans l'esprit des gens. Si Twitter supprime des milliers de tweets tous les jours, du côté de Facebook on annonce un combat similaire à coup de blocage de comptes et de suppression de contenus en masse !

Facebook communique ses dernières statistiques de modération

L'équipe de modération de Facebook fait son maximum quotidiennement pour éviter que vous tombiez sur de faux contenus à propos des vaccins Covid-19 et des conséquences que peuvent provoquer deux injections dans le corps. Certains sont avérés, d’autres non.

S'il est impossible de supprimer toutes les fake news et les comptes spécialisés dans ce domaine, Facebook admet tout de même sortir les grands moyens :

Depuis le début de la pandémie sur l'ensemble de notre plateforme, nous avons supprimé plus de 3 000 comptes, pages et groupes pour avoir enfreint à plusieurs reprises nos règles contre la propagation du COVID-19 et la désinformation sur les vaccins

Si le nombre de comptes bloqués parait globalement faible, pour le groupe de Mark Zuckerberg la vigilance doit être optimale sur les contenus qui contiennent de fausses informations, ils peuvent être mis en ligne sur les profils, les pages ou dans les groupes !

À chaque fois, une simple publication peut atteindre plusieurs millions de personnes à cause des partages qui s'enchaînent très rapidement dès la première heure de publication.

Facebook a expliqué que depuis le début de la pandémie, plus de 18 millions de contenus (post, photos et vidéos) ont été supprimés et des sanctions ont été prononcées.



Cette communication autour des statistiques de modération contre les fake news intervient après une déclaration de Joe Biden qui n'a pas plu à Mark Zuckerberg et son équipe.

En effet, le 46e Président des États-Unis a ouvertement mentionné un manque de sérieux dans la modération de Facebook. Biden avait expliqué quelques jours avant dans les médias que le réseau social laissait passer trop de fausses informations, ce qui déclenchait l'incertitude et la panique dans l'esprit des Américains qui hésitent à se faire vacciner.



Avec cette mise en avant des statistiques de suppression de contenus et de blocages de comptes, Facebook vient contredire la déclaration de Joe Biden. De plus, un porte-parole du réseau social reconnait que "la meilleure façon de lutter contre l'hésitation aux vaccins est de connecter les gens à des informations fiables provenant d'experts en santé".

Zuckerberg a reconnu précédemment dans une interview de CBS que des erreurs sont produites et que plusieurs domaines doivent être améliorés en interne chez Facebook. Le réseau social compte bien continuer à modérer les fausses informations sur le vaccin qui véhiculent tous les jours sur Facebook, mais aussi sur Instagram !

