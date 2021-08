La Russie exige qu'Apple et Google suppriment l'app du leader de l'opposition

Une application disponible sur l'App Store Russe aurait quelque peu énervé Vladimir Poutine. On a appris aujourd'hui que l'organisme de garde russe des communications (RKN) a pris contact avec Apple et Google pour supprimer l'application Navalny sur l'App Store et le Play Store. Une app créée par l'opposant Alexei Navalny qui veut contourner la censure des médias traditionnels.

Poutine ne veut pas que Navalny puisse s'exprimer

Quand des choses vont mal dans un pays, il y a toujours des hommes et femmes politiques de l'opposition pour dénoncer le mal-être et ouvrir les yeux aux citoyens. Cette situation arrive dans tous les pays, mais dans certains, le pouvoir en place a du mal à accepter la critique au point de vouloir la faire taire !

Évité par les médias russes, Alexei Navalny le principal opposant russe a trouvé le moyen d'atteindre la population via un appareil que tout le monde possède : un smartphone.



Navalny a fait appel à une entreprise pour l'aider à développer sa propre application, il s'en sert aujourd'hui pour s'exprimer, donner son opinion, échanger avec ses électeurs et surtout dénoncer la corruption en Russie.

Le problème, c’est que ce nouveau mode de communication ne plait pas du tout au gouvernement russe qui a demandé à Apple et Google de supprimer l'application Navalny de leur store afin qu'elle devienne impossible à télécharger !

L'organisme de garde russe des communications (RKN) a demandé à Apple et Google de procéder à la suppression de l'application dans les plus brefs délais. Pour faire simple, les deux entreprises californiennes doivent trouver le moyen de justifier que l'application Navalny ne respecte pas l'une des règles de leur store !



Dans l'approche, la RKN a expliqué que l'application est utilisée pour promouvoir "les activités d'organisations reconnues comme extrémistes et interdites en Fédération de Russie".

La note envoyée à Apple et Google explique également que cette demande express provient du bureau du procureur général de la Fédération de Russie, afin de mettre un petit coup de suppression supplémentaire et montrer que l'affaire est extrêmement sérieuse et urgente...