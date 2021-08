Bloomberg confirme l'absence de Touch ID sur les iPhone 13

Dans sa newsletter Power On d'aujourd'hui, Mark Gurman de Bloomberg confirme le fait qu'Apple n'ajoutera pas Touch ID sous l'écran de l'iPhone 13, car la société a un objectif à long terme d'inclure le capteur Face ID sous ce dernier.

Le retour de Touch ID n'est pas la priorité d'Apple

Alors que le dernier concept d'iPhone 13 Pro évoquait notamment l'arrivée de Touch ID sous l'écran en complément de Face ID, Gurman écrit :

Alors qu'Apple avait testé le Touch ID sous l'écran pour les prochains iPhone 13, il ne sera pas retenu cette année. Je pense qu'Apple mise sur Face ID pour ses iPhone haut de gamme et que son objectif à long terme est d'implémenter Face ID sur l'écran lui-même.

Malgré des rumeurs insistantes chaque année depuis 2018, Gurman pense que la société prévoit de faire quelque chose de similaire à ce que Samsung a proposé avec la caméra intégrée sur le Galaxy Z Fold 3. Le journaliste de Bloomberg donne deux manières possibles à Apple d'utiliser Face ID et Touch ID à l'avenir, en pensant à la stratégie iPhone d'entrée de gamme et haut de gamme :

Les modèles les plus chers pourraient avoir un Face ID sous la dalle, tandis que les modèles bas de gamme passeront sur Face ID dans l'encoche (iPhone SE notamment); Les iPhone haut de gamme passent à Face ID sous la dalle, tandis que les téléphones bas de gamme reçoivent un Touch ID sous l'écran.

Dans tous les cas, Face ID reste la vision à long terme d'Apple, une reconnaissance biométrique fiable, rapide et toujours inégalée.

Quelles nouveautés sur les iPhone 13 et iPhone 13 Pro ?

Pour l'iPhone 13, voici tout ce que l'on sait à date sur le nouvel iPhone d'Apple qui sera présenté à la mi-septembre :

Une encoche plus petite, enfin;

Un écran OLED LPTO avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz;

Une option de 1 To de stockage dans les modèles Pro;

Une puce A15 plus rapide;

Des capteurs photo plus gros;

Un stabilisateur optique sur l'ultra-grand angle;

De nouveaux modes vidéos pour les professionnels (mode portrait et ProRes);

Une autonomie améliorée grâce à une batterie plus grande.

Pour rappel, Apple devrait conserver sa gamme à quatre iPhone avec l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Enfin, cette année serait la dernière avec un modèle "mini", car le plus petit iPhone ne s'est pas vendu autant que prévu. À moins que l'iPhone 13 mini et sa meilleure autonomie ne change la donne.