Aux États-Unis, T-Mobile offre 1 an d'Apple TV+ à ses abonnés

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Julien Russo

1



À cause de son catalogue globalement light par rapport à la concurrence, Apple multiplie les opérations promotionnelles pour attirer les nouveaux abonnés sur son service Apple TV+. L'objectif de l'entreprise est de faire découvrir son catalogue à un maximum de personnes et d'atteindre ceux qui ne sont pas forcément dans l'écosystème pommé.

T-Mobile x Apple

Pour promouvoir et faire connaître Apple TV+, la firme de Cupertino a effectué de nombreux partenariats. Jusqu'ici, la plus longue période qu'on avait eu l'occasion de voir était de 6 mois. Aujourd'hui, T-Mobile annonce avoir conclu un partenariat avec Apple visant à offrir 1 an d'abonnement à Apple TV+ pour l'ensemble des abonnés de l'opérateur.

Cette collaboration est à grande ampleur puisque T-Mobile possède tout de même 80 millions d'abonnés aux États-Unis et l'entreprise est le dixième plus grand opérateur dans le monde.



L'activation de l'année offerte à Apple TV+ ne sera pas automatique, les abonnés devront aller eux-mêmes sur leur espace client pour activer l'offre gratuite dès le 25 août 2021.

Dès activé, ils auront accès à la totalité du catalogue Apple TV+ et pourront découvrir des programmes inédits et exclusifs comme les séries Ted Lasso, For All Mankind, Défendre Jacob, Amazing Stories, See, Physical...

Mais aussi un grand nombre de films, on pense par exemple à Cherry, CODA, Greyhound ou encore On The Rocks.



Sans surprise, les abonnés T-Mobile pourront profiter des créations originales en 4K Ultra HD, Dolby Vision et Dolby Atmos. Chez Apple, la qualité vidéo et audio ne fait pas l'objet d'une facturation supplémentaire !

Peter Stern le vice-président des services d'Apple s'est félicité de cet incroyable partenariat qui va permettre de répandre la visibilité et d'améliorer la popularité d'Apple TV+ :

Les clients de T-Mobile peuvent désormais profiter d'Apple TV+ pendant une année complète et regarder directement dans l'application Apple TV sur tous leurs appareils préférées. Apple TV+ a les originaux les mieux notés de tous les services de streaming, nous sommes donc ravis que des millions de clients de T-Mobile puissent profiter de cette offre.

L'offre est accessible pour tous les clients T-Mobile ayant déjà un forfait, mais aussi pour les nouveaux abonnés. En effet, l'opérateur va se servir de l'argument Apple TV+ pour motiver ses futurs clients à souscrire à une offre mobile.

Aux États-Unis, les services de streaming sont tellement populaires qu'ils sont même inclus dans les forfaits mobiles, c'est le cas par exemple de T-Mobile qui a déjà un solide partenariat avec Netflix !

Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.

Via