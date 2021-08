TousAntiCovid n'est plus très respectueuse de vos données personnelles

Il y a 3 heures

Julien Russo

11



Depuis plus d'un an, le gouvernement recommande de télécharger l'application TousAntiCovid pour permettre un traçage Bluetooth entre les citoyens afin de lutter contre la propagation du Covid-19. Si vous êtes des millions à l'avoir téléchargée, une révélation de trois chercheurs en sécurité pourrait mettre à mal la réputation et les téléchargements de l'app.

TousAntiCovid n'est pas aussi sécurisée qu'on le pense

Un rapport l'affirme, depuis la prise en charge du "Passe sanitaire", le fonctionnement de l'application TousAntiCovid a complètement changé, nous sommes désormais face à une application qui ne respecte plus aussi bien votre vie privée.

En effet, trois chercheurs en sécurité expliquent que l'intégration du très clivant "passe sanitaire" a provoqué une surveillance qui va bien au-delà du simple suivi anonyme par Bluetooth, ce qui était initialement mis en avant lors du lancement de l'app.



Ce que dénoncent les chercheurs, c'est une absence de barrière entre les données collectées, en plus du traçage Bluetooth vous avez maintenant le traçage des lieux par QR Code. Cela signifie que TousAntiCovid est capable de savoir à quel moment vous avez fréquenté un établissement qui exige un certificat de vaccination et avec qui vous étiez (puisqu'il suffit de regarder le scan des autres documents à la minute près).

Pour faire simple, vous allez au cinéma avec des collègues de travail, l'application saura précisément dans quel cinéma vous avez été, à quelle heure et avec qui. On est très loin du simple traçage Bluetooth qui a été mis en avant pour convaincre Apple et Google d'accepter l'application sur leur store.

Comment assurer sa sécurité ?

Rassurez-vous tout de même, les chercheurs en sécurité affirment qu'il existe une solution pour empêcher que l'application récupère vos données personnelles.

Il suffit pour cela de demander l'arrêt de la collecte des statistiques, voici le chemin à prendre dans l'application TousAntiCovid :

Direction Paramètres (en bas de l'écran)

(en bas de l'écran) Accéder à Statistiques

Vous verrez une case à cocher, elle s'appelle " Mesure d'audience ", il suffit de la décocher

", il suffit de la Pour vider l'historique des données récupérées jusqu'ici, il faut appuyer sur le bouton "Supprimer mes données"

À noter que cette fonctionnalité de collecte des données est activée automatiquement pour tous les utilisateurs depuis la première semaine du mois de juin, on regrette tout de même qu'aucune communication n'ait été faite au sein de l'application.



Sinon, la solution radicale consiste à ne plus utiliser l'application.



Télécharger l'app gratuite TousAntiCovid