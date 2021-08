App Store : des "faiblesses majeures" dans les mesures de sécurité pour les enfants ?

Hier à 21:37 (Màj hier à 21:37)

Corentin Ruffin

Et si l'App Store n'était pas réellement un endroit sûr pour les plus jeunes ? C'est ce que pointe du doigt le dernier rapport publié par le groupe de surveillance à but non lucratif Campaign for Accountability.



Selon ces derniers, le magasin d'application comporterait des "faiblesses majeures" dans les mesures de sécurité à destination des enfants. Parmi elles, on note notamment la facilité à accéder à des contenus pornographiques, ou encore aux jeux d'argent.

L'App Store, pas un endroit sûr pour les enfants ?

Dans le cadre de son projet Tech Transparency, le groupe de surveillance a déclaré avoir créé un identifiant Apple pour un utilisateur fictif de 14 ans et l'avoir utilisé pour télécharger et tester 75 applications de l'App Store.



Parmi ces dernières, on retrouve différents genres qui ne devraient pas être accessibles : rencontres, drague, chat en ligne et casino/jeu. Alors oui, les fiches des applications contiennent bien la mention 17+, mais reste facilement contournable.



Car oui, ils prennent en exemple une application de rencontres qui, bien avant de demander confirmation de l'âge de l'utilisateur, exposer des photos osées sur les vues précédentes. Idem pour une application de gambling qui permet au mineur de déposer et de retirer de l'argent.

Apple affirme qu'elle maintient un contrôle strict sur les créateurs de l'App Store afin de protéger les consommateurs contre les contenus préjudiciables, mais elle n'a même pas mis en place la garantie la plus évidente pour assurer la sécurité des utilisateurs mineurs", a déclaré Michelle Kuppersmith, directrice exécutive de Campaign for Accountability, dans un communiqué de presse accompagnant l'enquête. "Si Apple sait déjà qu'un utilisateur est âgé de moins de 18 ans, comment peut-elle laisser l'utilisateur télécharger des applications pour adultes en premier lieu ?

