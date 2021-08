Son Samsung Galaxy A21 prend feu dans l'avion

Plus de peur que de mal, voilà ce qui résume le mieux cet article. Pas plus tard que lundi soir, un smartphone Samsung de l'un des passagers d'un vol Alaska Airlines a pris feu lorsque celui-ci était en train d'atterrir ce qui a provoqué une fumée intensive et la sortie d'urgence pour tous.

De temps en temps, il nous arrive de relayer une histoire insolite liée à un objet du monde de la tech. Pour clôturer ce mois d'août, nous allons parler d'un smartphone qui a pris feu dans un avion.



L'histoire s'est déroulée lundi soir dans un avion de la compagnie Alaska Airlines à l'aéroport de Seattle et heureusement, celui-ci avait déjà atterri (fin d'atterrissage). Comme expliqué plus haut, le Samsung Galaxy A21 d'un des passagers a subitement pris feu.

Fort heureusement l'équipage a vite réagit en l'entourant avec un "sac spécial" mais cela n'aura tout de même pas suffit car il a fallu déployer en vitesse les toboggans d'évacuation pour faire sortir tout le monde rapidement. Selon un témoignage sur Twitter, la fumée prenait des proportions inquiétantes.



Même si ce genre de cas peut probablement arriver sur n'importe quel smartphone de n'importe quelle marque, il faut noter que ce n'est pas la première pour Samsung qui avait eu de sacré soucis sur ce point avec son Galaxy Note 7.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z