Apple Watch : un concept autour de watchOS 9

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

1



Parker Ortonali vient de mettre en ligne un concept autour de watchOS 9. Nous vous proposons donc un résumé rapide de sa pensée autour de la future version du firmware qui sortira en 2022, même si les images sont le meilleur moyen de découvrir son point de vue et les changements qu'il souhaite voir arriver.

watchOS 9 par Parker Ortonali

Parker Ortonali aime montrer aux yeux de tous ces nombreux concepts autour de l'écosystème d'Apple. Le dernier en date concerne watchOS 9 et, au vu des images, certaines idées pourraient tout à fait être reprises par Apple.

Du nouveau pour les cadrans

Commençons en douceur avec des nouveaux cadrans. Comme on peut le constater, la couleur est au rendez-vous et Ortonali précise que la police d'écriture utilisée est celle créée par Apple : "Apple Garamond".



Notifications et animations

Pour ce qui est des notifications, il suggère de modifier le système de notifications en créant une pile qui affiche les notifications les plus récentes en premier. Ainsi, lorsque vous levez votre poignet vers votre visage, vous avez un accès direct (sans rien faire) à celles-ci.



Au niveau des animations, quoi de mieux que d'en créer une autour du bien aimé Ted Lasso. Il est expliqué que le visage de Ted Lasso pourrait vous faire un sourire ou vous saluer toutes les heures ou à un moment précis selon vos réglages.



L'autre animation donne lieu à une image envoûtante qui est constamment en mouvement et qui peut changer de forme lorsque vous regardez votre montre. La couleur des chiffres qui indiquent l'heure peut également changer afin de s'adapter aux couleurs de l'arrière-plan.

Un écran d'accueil enfin agréable

L'écran d'accueil de l'Apple Watch a toujours fait débat sur ces dernières années malgré certains changements comme la liste apparue il y a deux ans. Il lui est notamment reproché la disposition des applications.



Ortonali de son côté a intégré deux systèmes l'un dans l'autre. Premièrement, il souhaite un affichage trois par trois en ligne avec des icônes assez grosses tout en mélangeant cette interface avec un système façon bibliothèque d'apps que l'on retrouve sur iPhone.

Centre de contrôle et widgets



Voici son point de vue :

Les widgets pourraient utiliser le même design qu'ils ont sur l'iPhone, donc aucun nouveau travail de conception n'aurait nécessairement besoin d'être fait.



Les développeurs peuvent envoyer un widget au lieu d'une application entière, réduisant ainsi le temps de développement et la gestion requis par une application complète. Si Apple le voulait, ils pourraient même autoriser les widgets des applications iPhone qui n'offrent pas d'application watchOS à se projeter sur la montre.



Oui, cela n'a pas bien fonctionné avec watchOS 1, mais nos appareils sont maintenant nettement plus rapides et cela pourrait fonctionner à merveille.

La description sur ce point est assez longue mais pour faire un résumé rapide, il explique qu'à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup trop d'applications mal optimisées par les développeurs. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas abandonner l'application Apple Watch et se concentrer sur des widgets fonctionnels qui seraient plus utiles et moins long à concevoir et gérer.



Qu'en pensez-vous de ce watchOS 9 ?