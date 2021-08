Fuite : un bracelet d'Apple Watch Series 7 en taille 41mm qui circule sur internet

Deux récents rapports ont affirmé que l'Apple Watch Series 7 marquera l'arrivée de deux nouvelles tailles de boîtier, le 40 mm passera à 41 mm et le 44 mm évoluera en 45 mm. Une différence de seulement 1 mm, mais qui ne devrait pas (selon les rumeurs) impacter l'utilisation des anciens bracelets.

Un bracelet d'Apple Watch Series 7

Plus le temps passe et plus les rapports s'enchaînent pour confirmer l'arrivée imminente de deux nouvelles tailles de boîtier pour l'Apple Watch Series 7.

Le premier à avoir dévoilé l'information est Uncle Pan, un leaker chinois qui ne cesse de faire le buzz sur Weibo (un réseau social) avec des fuites très souvent exactes !

Le second leaker qui a confirmé cette information, c'est Duan Rui qui affirme avoir obtenu exactement les mêmes informations de la chaîne de production.

Un troisième leaker affirme ce soir que l'Apple Watch Series 7 sera bien disponible en version 41mm et 45 mm, il déduit cela suite à la réception d'une photo de l'un des salariés présents sur la chaîne de fabrication des bracelets de l'Apple Watch Series 7. Au niveau de l'attache sur le boîtier de l'Apple Watch, on constate bien la mention "41 mm (2)"

Le spécialiste des fuites Majin Bu explique sur son compte Twitter :

Selon ma source, Apple a commencé la production en série des nouveaux bracelets Apple Watch Series 7. Les tailles mentionnées sont de 41 et 45 mm, ce qui devrait être identique aux modèles précédents.

L'Apple Watch Series 7 est attendue avec plusieurs changements majeurs, on pourrait constater un nouveau design (plus plat similaire à celui de l'iPad Pro et des iPhone 12), l'intégration de la puce Ultra Wideband et un écran plus performant avec plus de pixels et une luminance plus conséquente.

Niveau fonctionnalité Santé, les rumeurs ont mentionné l'arrivée probable d'un capteur de température corporelle et peut-être d'un capteur de glycémie, des informations à prendre à la légère puisque ça reste en général des informations très difficiles à connaître avant l'annonce officielle.