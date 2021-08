Bons plans iOS : Rebel Cops, Crypton, Towaga

Hier à 21:05 (Màj hier à 21:05)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Rebel Cops, Crypton, Towaga. L'occasion d'économiser 35€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

WorkOther (App, iPhone, v1.1.1, 41 Mo, iOS 12.1, XiaoDong Lin) passe de 0,99 € à gratuit. Avez-vous déjà pris la peine de rechercher des entraînements appropriés sur votre montre? Si oui, pourquoi ne pas en créer vous-même? WorkOther vous aide à le faire, vous pouvez créer des entraînements personnalisés dessus et les utiliser sur Apple Watch, ce qui fait de votre Watch le suivi d'entraînement complet.



Une autre caractéristique à mentionner est l'indication de la fréquence cardiaque de combustion des graisses, elle garantit que l'intensité de votre exercice est suffisante pour brûler les graisses, afin d'améliorer l'efficacité de la perte de poids.



Les + : Des entraînements qui vous ressemblent Télécharger l'app gratuite WorkOther





StoryToys : La Belle et la Bête (App, iPhone / iPad, v2.0.1, 126 Mo, iOS 9.3.5) passe de 3,99 € à gratuit. Alors qu'un prince refuse d'aider une vieille femme lors d'une tempête, celle-ci lui jette un mauvais sort ! Il est transformé en bête effrayante (mais à la fourrure douce). Dans ce célèbre conte de fées, suivez la magnifique Belle qui tente de sauver son père en acceptant de vivre avec la Bête dans son château enchanté. Peut-elle vraiment être heureuse avec la bête ?



Vivez cette histoire magique d'une toute nouvelle façon grâce à ce livre animé et interactif de StoryToys. Ce livre merveilleusement illustré prend vie grâce à des jeux animés interactifs qui vous permettent de participer à l'histoire.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite StoryToys : La Belle et la Bête





Crypton (App, iPhone / iPad, v1.12.2, 33 Mo, iOS 12.0, Saga Ltd.) passe de 6,99 € à gratuit. Crypton est un outil de suivi de portefeuille de crypto-monnaies facile à utiliser. L'application prend en charge toutes les crypto-monnaies et vous permet de suivre plus de 5 000 tokens.



Épinglez vos tokens préférées en haut de l'écran pour y accéder facilement. Touchez et faites glisser sur les graphiques interactifs pour voir les prix historiques. Crypton convertit n'importe quelle crypto en fiat, en matières premières, en unités de bitcoin ou en autres cryptos.



Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte ou de s'inscrire, ce qui vous permet de commencer à suivre les cours dès aujourd'hui.



Les + : Pour suivre vos différents investissement

L'interface Télécharger l'app gratuite Crypton





Jeux gratuits iOS :

The Firm (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.2.8, 116 Mo, iOS 8.0, Sunnyside Games) passe de 0,99 € à gratuit. THE FIRM est un jeu d'arcade qui va remuer vos méninges ! Bienvenue à La Firme! Vos ambitions n'ont aucunes limites ? Vous voulez gravir les échelons ? Bien, bien... Les enjeux sont grands: réagissez rapidement, restez concentré et vous serez peut-être le futur loup de Wall Street.



Avec la dernière mise à jour, les traders en herbe peuvent montrer leurs capacités au monde au travers des Succès.



Les + : Original dans le concept

Addictif Télécharger le jeu gratuit The Firm





Cosmic Frontline AR (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.71, 211 Mo, iOS 11.0, Hofli Limited) passe de 4,99 € à gratuit. La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour.



Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura. Les + :



L'AR qui apporte une nouvelle dimension Télécharger le jeu gratuit Cosmic Frontline AR





-PILA- (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.1, 59 Mo, iOS 11.0, Chris Foreman) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu Pila est un beau jeu de puzzle abstrait qui se compose d'arcs et de cercles dans un espace noir et minimaliste.



Il vous faudra résoudre des casse-têtes futuristes...



Les + : 50 niveaux

Une belle expérience Télécharger le jeu gratuit -PILA-





Towaga (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.6, 279 Mo, iOS 9.0, Sunnyside Games) passe de 0,99 € à gratuit. Explorez, combattez, exorcisez ... survivez ! Mais les Anciens vous l'ont dit, le voyage ne sera pas facile.



Towaga est un très bon jeu qui nous propose des graphismes de très bonne qualité ainsi qu'un gameplay très intuitif où vous ne contrôlez pas directement le personnage mais le halo de lumière !

C'est magnifique, très bien réalisé et plutôt original comme shooter.



En bref, un excellent jeu.



Les + : Sublime

En promotion immanquable Télécharger le jeu gratuit Towaga





Promotions iOS :

Rebel Cops (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5, 754 Mo, iOS 13.0, HandyGames) passe de 7,99 € à 3,99 €. Rebel Cops est un spin-off de This Is the Police qui se concentre exclusivement sur les opérations tactiques en tour par tour de la série. Viktor Zuev, un baron du crime nouvellement arrivé, a déployé ses tentacules sur la ville de Ripton de manière brutale et implacable.



Il s'agit de la version tactique de «This is the Police» avec des opérations au tour par tour où un seul coup peut vous coûter la vie. Rapidité, futilité et inventivité seront vos maîtres-mots avec une gestion indispensable et minutieux de votre arsenal en guise de cadeau supplémentaire.



Pour mener à bien votre guérilla, sans effectifs et sans armes, il faudra utiliser la dissimulation et la couverture pour approcher l'ennemi en silence et le faire tomber avant qu'il ne donne l'alerte. Vous avez à votre disposition un arsenal d'armes et d'équipements non létaux, ainsi que des atouts tactiques particuliers, que vous pouvez débloquer au fur et à mesure que vous améliorez vos rebelles. Et surtout, rappelez-vous, ni vous ni les criminels n'avez de barres de santé. Télécharger Rebel Cops à 3,99 €





Laid-Back Camp Virtual Motosu (Jeu, Aventure / Voyages, iPhone / iPad, v1.2.0, 149 Mo, iOS 10.0, Gemdrops, Inc.) passe de 17,99 € à 11,99 €. Incarne Nadeshiko et pars avec Rin pour une session camping relaxante au bord du Lac Motosu. C’est l’occasion de prendre plein de photos et déguster de bons petits plats !



Rejoins Nadeshiko, Rin et la bande d’Au Grand Air pour une aventure unique tout en 3D ! Des situations variées et de nombreuses découvertes t’attendent dans ce jeu entièrement doublé. Chaque escapade a la durée d’un épisode d’anime, et procure une immersion totale !



On parle d'un jeu d'aventure de camping virtuel !

Télécharger Laid-Back Camp Virtual Motosu à 11,99 €