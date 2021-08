Nouvelle mise à jour 1A291c pour les AirTags

En plus d'introduire la nouvelle batterie MagSafe, Apple a également lancé de nouveaux accessoires pour AirTags avec des lanières et porte-clefs proposés dans de nouvelles couleurs....

On le sait, depuis sa sortie officielle, l'AirTag a créé bon nombre de débats sur la sécurité, l'utilité... Énormément de tests ont été effectués par les consommateurs mais un Youtubeur a...

Normalement, depuis que vous avez acheté votre AirTag vous n'avez pas eu la nécessité de changer la pile, en effet Apple a annoncé une autonomie d'un an basé sur une utilisation raisonnable....

Les propriétaires d'AirTags bénéficient dès ce soir d'une nouvelle version logicielle, Apple a publié la mise à jour 1A291c qui est une version revisitée de la précédente. Même si Apple ne communique aucune information sur ce qu'apporte la nouvelle mise à jour, il y a de fortes chances que la firme de Cupertino est renforcé la précision de la portée des traqueurs d'objets et leurs stabilités. Pour vérifier si votre AirTag a bien installé la version la plus récente, il y a un moyen très simple !

Après avoir publié la version 1A291a des AirTags la semaine dernière, Apple met en ligne ce soir une nouvelle version pour son traqueur d'objet. Sans surprise, la firme de Cupertino ne dévoile aucune information ou détail sur ce qui a été modifié. Le déploiement de la mise à jour a commencé il y a plus d'une heure !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.