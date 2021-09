Twitter lance un "mode de sécurité", une protection contre le langage nuisible

Sur Twitter comme sur tous les autres réseaux sociaux, les insultes, le harcèlement et les interactions indésirables sont omniprésents. Que ça soit le groupe Facebook ou Twitter, les réseaux font leur maximum pour optimiser l'expérience utilisateur qui n'est pas toujours simple. À travers un billet de blog, Twitter vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle fonctionnalité nommée "Mode sécurité".

Twitter veut changer votre vision

Vous venez de poster un tweet et vous remarquez des insultes dans les réponses de celui-ci ?

Avec la fonction "Mode sécurité", ça sera terminé. Twitter vient de dévoiler une nouvelle fonctionnalité visant à protéger les utilisateurs des réponses indésirables, des insultes et des spams. Auparavant, c'était à vous de bloquer manuellement la personne ou alors de masquer la réponse afin que vous ne la voyiez plus.

Désormais, une intelligence artificielle va s'en charger à votre place, vous aurez juste à poster votre tweet et laisser le mode sécurité agir.



Twitter dit viser avec le "Mode sécurité" les réponses aux tweets qui utilisent un langage grossier et insultant, mais aussi les comptes qui ont tendance à vous mentionner un peu trop souvent, de manière trop répétitive sur une courte durée !

Nous voulons que vous profitiez de conversations saines, donc ce test est une façon dont nous limitons les interactions écrasantes et indésirables qui peuvent interrompre ces conversations. Notre objectif est de mieux protéger l'individu à la réception des Tweets en réduisant la prévalence et la visibilité des remarques nuisibles.

D'après le communiqué du réseau social, l'intelligence artificielle du mode sécurité va prendre en compte votre relation avec le compte repéré pour langage nuisible, dans un premier temps, l'objectif sera de savoir si vous connaissez cette personne.

La suivez-vous ? Avez-vous déjà discuté en message privé avec elle ? Avez-vous déjà répondu à l'un de ses tweets ?

Toutes ces questions vont être prises en compte avant de prendre la décision de masquer le message suspecté comme indésirable.



Twitter explique également que le mode Sécurité pourra temporairement bloquer un compte, il ne pourra plus vous suivre, lire vos tweets, ni vous envoyer de messages privés. L'utilisateur sera au courant du compte qui a été bloqué pour rectifier cela s'il s'agit d'une erreur !

Le blocage automatique aura une durée de 7 jours minimum, mais ce sera ajustable directement dans la configuration.



Twitter révèle aussi que le développement du mode sécurité s'est réalisé avec la participation de partenaires de confiance, des entreprises qui possèdent une expertise en matière de sécurité, de santé mentale et de droits de l'homme.

Comme il peut s'agir d'une fonctionnalité qui peut très vite être accusée de censure, le réseau social n'a pas voulu faire les choses soi-même.

Le lancement est prévu quand ?

À l'heure actuelle, le mode sécurité de Twitter est fini d'être conçu, avant le lancement pour tous les utilisateurs, le réseau souhaite d'abord expérimenter ce nouveau système de sécurité sur un petit groupe de personnes.

Twitter souhaite récupérer un maximum de retours des utilisateurs qui auront activé le mode sécurité dans leurs réglages. Sont-ils satisfaits ? Est-ce que cela est abusif ? Est-ce que l'intelligence artificielle a toujours pris les bonnes décisions ?

Il s'agit de plusieurs questions qui doivent avoir une réponse avant le lancement officiel du mode sécurité !

Introducing Safety Mode. A new way to limit unwelcome interactions on Twitter. pic.twitter.com/xa5Ot2TVhF — Twitter Safety (@TwitterSafety) September 1, 2021

