iPhone 2023 : Apple aurait une solution pour le téléobjectif Periscope

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

L'année dernière, et plus particulièrement au mois de mars, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo évoquait la possibilité de voir débarquer un téléobjectif "Periscope" avec les iPhone 13. Seulement, sa position a été revue depuis, déclarant qu'il était finalement trop tôt pour qu'une telle technologie débarque.

Ce serait donc les iPhone 2023 qui embarqueraient ce nouvel objectif, puisque Apple semble avoir trouvé des fournisseurs capables d'intégrer ce dernier.

Apple aurait trouvé une solution pour le téléobjectif Periscope

Vous vous êtes certainement demandé pourquoi Apple n'avait pas encore intégré un téléobjectif capable de proposer un zoom allant au-delà des limites actuelles de 2x et 2,5x sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Pour exemple, chez la concurrence, et notamment chez Huawei et son P40 Pro+, on retrouve déjà un zoom optique allant jusqu'à 10x.



La raison est simple, la Pomme veut contourner Samsung dans la fourniture de composants, et selon nos confrères du site coréen The Elec, Apple a approché Jahwa Electronics, qui fait partie de la chaîne d'approvisionnement de Samsung, pour fournir un module de stabilisation optique de l'image pour l'appareil photo.



La dernière barrière serait donc de proposer sa propre solution pour éviter les brevets du constructeur coréen, ou alors de payer des droits de licence.



