Les délais de livraison de l’iPad 8 s’allongent avant l’iPad 9

Depuis la sortie de la première Apple Watch, Apple a toujours eu l'objectif de vous faire bouger à travers des exercices, des défis et des récompenses. Fitness+ est représenté...

Le procès le plus attendu de l'année va commencer le lundi 3 mai. Apple va devoir défendre la position de l'App Store face à Epic Games qui ne cesse de dénoncer les...

Les iPad d'entrée de gamme de 7e et 8e générations ont été présentés lors de l'événement Apple de septembre, il n'est donc pas difficile d'imaginer que le nouvel iPad de 9e génération sera annoncé la semaine prochaine. Enfin, Apple travaille également sur un iPad mini 6 , complètement nouveau, mais il ne devrait pas sortir avant octobre ou novembre.

En juillet dernier, nous vous parlions d’un nouvel iPad identifié comme "AJ181", qui est probablement l'iPad de 9e génération. Les rumeurs croient que ce nouvel iPad sera équipé de la puce A13 Bionic, tandis que la génération actuelle dispose de la puce A12. Aucun changement de conception majeur n'est prévu pour ce modèle, à l'exception des bordures et du châssis légèrement plus minces, tout comme l'iPad Air 3 à l’époque.

Gurman précise qu’Apple dit aux employés en magasin de ne pas spéculer sur la raison auprès des consommateurs, ce qui peut indiquer que l'entreprise prévoit d'introduire un iPad 9 actualisé plus tard ce mois-ci.

Comme l'a noté le journaliste de Bloomberg Mark Gurman , presque tous les modèles de la génération actuelle de l'iPad 8 d'entrée de gamme ont vu leur délai d'expédition repoussé à octobre, tandis que certains modèles sont même complètement épuisés aux États-Unis. iPhoneSoft a également confirmé que les délais de livraison de 3-4 semaines s'appliquent aussi en France et en Europe.

Apple a confirmé mardi qu'elle tiendra son prochain keynote le 14 septembre , date à laquelle l’entreprise devrait présenter l'iPhone 13 et l'Apple Watch Series 7. Cependant, Apple pourrait également introduire un nouveau modèle d'iPad d'entrée de gamme lors de cet événement, car les délais d'expédition de l'iPad de 8e génération affichent désormais 3 à 6 semaines.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.