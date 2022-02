Les délais de livraison d'iPad risquent d'augmenter d'après un rapport

Il y a 4 heures

iPad

Julien Russo

Réagir



En période de pénurie de puces, les entreprises qui produisent massivement rencontrent d'énormes difficultés à satisfaire la demande de leurs clientèles, elles doivent parfois faire des choix qu'elles n'auraient jamais pensé faire. C'est le cas d'Apple avec l'iPad, la firme de Cupertino aurait volontairement ralenti la production de sa tablette pour privilégier la fabrication des iPhone. Aujourd'hui, un rapport s'inquiète de voir des délais de livraison d'iPad augmenter.

Vers des ruptures de stock d'iPad ?

Comme nous pouvons le constater dans tous les résultats financiers depuis plus de 10 ans, le seul produit qui arrive à battre tous les records et à générer un chiffre d'affaires spectaculaire, c'est l'iPhone. Même si les autres produits du catalogue se vendent au-delà des espérances et des estimations, aucun appareil n'arrive à réaliser ce que fait l'iPhone.

Face à cette situation, Tim Cook a décidé de sélectionner une stratégie logique : prioriser la production de l'iPhone aux dépens de celle de l'iPad qui enregistre moins de ventes.



D'après un récent rapport de Nikkei Asia, les délais de livraison des différents modèles d'iPad risquent d'augmenter dans les prochains jours. Pour certaines configurations et finitions, on pourrait observer des délais de livraison allant jusqu'à 9 semaines.

Pour le moment, les délais affichés sont plus ou moins dans la normale. Sur l'Apple Store en ligne français, on remarque pour une majorité des configurations une attente pouvant aller jusqu'à 1 semaine.

Pour justifier sa déclaration, Nikkei Asia explique :

Étant donné que l'iPad a des écrans de plus de 8 pouces, ils ont besoin de beaucoup de pilotes d'affichage et, malheureusement, les pilotes d'affichage sont produits sur les nœuds de processus existants - ce qui est au cœur de la crise de l'approvisionnement en semi-conducteurs.

Le rapport mentionne également que les contraintes d'approvisionnement ont généré des problèmes pour l'iPad, cela a entraîné : "une baisse de 14,1 % du chiffre d'affaires du segment en glissement annuel (7,3 milliards de dollars) au cours des trois mois précédant décembre".

Si vous avez pour objectif d'acheter un iPad dans les prochains jours, essayez de le faire rapidement, car ce genre de rapport se trompe rarement dès qu'il s'agit de dévoiler les indiscrétions sur les chaines de production.



Pour rappel, Tim Cook a déclaré lors des derniers résultats financiers que les produits Apple devraient être moins confrontés aux diverses pénuries de puces et composants à partir du mois de mars 2022. On peut donc espérer une meilleure disponibilité avec des délais de livraison plus courts sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs. Des améliorations sont vivement attendues par les analystes et investisseurs sur le délai d'expédition pour les iPhone 13 Pro et les derniers MacBook Pro M1, ces deux produits sont parmi les plus touchés par les contraintes d'approvisionnement.