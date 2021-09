iPhone 13 : écran ProMotion 120 Hz et le mode économie d’énergie, voici le fonctionnement

Julien Russo

Déjà existant sur les smartphones sous Android depuis plus d'un an, Apple va enfin proposer avec les iPhone 13 un écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Un confort exceptionnel pour les gamers, mais aussi pour ceux qui apprécient regarder des vidéos sur leur iPhone.

Le fonctionnement 120 Hz et le mode économie d'énergie

L'arrivée des écrans 120 Hz dans la gamme iPhone est une très bonne nouvelle puisqu'il y avait une gigantesque attente vis-à-vis de cette nouveauté.

L'écran ProMotion avec un taux de rafraîchissement doublé, c'est l'assurance d'avoir une expérience plus poussée dans les jeux, les vidéos (séries, films, contenus YouTube ou TikTok), mais aussi la réalité augmentée !

Cependant, le 120 Hz est souvent décrit comme une catastrophe pour la consommation d'énergie de votre smartphone, en effet comme votre écran va se rafraîchir plus rapidement, il va consommer largement plus qu'un simple écran 60 Hz comme on en a depuis la toute première génération d'iPhone.



Avec les iPhone 13, Apple aurait tout prévu.

À commencer par une meilleure batterie, dans une précédente rumeur mise en ligne il y a quelques heures, on retrouverait sur les futurs iPhone une batterie plus volumineuse, avec plus de mAh, cela permettrait d'augmenter l'autonomie de 10-15% en moyenne par rapport aux iPhone 12.

Est-ce que cela sera suffisant pour encaisser les besoins énergétiques de l'écran ProMotion 120 Hz ?

Il ne fait aucun doute que les ingénieurs d'Apple se sont sérieusement penché sur ce critère très souvent déterminant lors de l'achat d'un smartphone.



Apple aurait demandé à ses développeurs de prévoir un mode économie d'énergie spécial et dédié aux nouveaux iPhone 13 Pro.

Avec le nouveau smartphone, quand vous irez dans les réglages ou dans le centre de contrôle pour activer le mode économie d'énergie, votre iPhone réduira instantanément le taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Ce paramètre ne sera pas négociable et sera imposé aux propriétaires des iPhone 13, c'est dire à quel point Apple a compris que le 120 Hz peut s'avérer être très néfaste pour l'autonomie d'un smartphone...

Les écrans de la série Pro seront limités à un taux de rafraîchissement de 60 Hz lorsque le mode faible consommation est activé. Cela ne peut pas être modifié.

Plus de lumière pour vos photos et vidéos

PineLeaks a continué ses révélations en expliquant que les capteurs à l'arrière des iPhone 13 ont été conçus pour apporter une meilleure luminosité dans vos photos et vidéos.

Avec des statistiques précises, le leaker explique qu'Apple devrait se vanter dans ses campagnes marketing de 15% de lumière supplémentaire de manière globale et jusqu'à 40% en plus pour le capteur ultra large.