Bon plan : un collier pour chien et chat qui peut cacher un AirTag à seulement 7,99€

Officiellement, l'AirTag n'est pas conçu pour être utilisé sur un animal de compagnie. Malgré tout, des milliers de propriétaires d'AirTag l'ont déjà mis au coup de leur animal pour éviter de le perdre si celui-ci ne retrouve pas son chemin à l'extérieur. Les accessoiristes sont nombreux pour répondre à cette demande toujours plus importante au fil du temps.

Un collier AirTag pour chien et chat

Les AirTags peuvent servir à retrouver vos clés de voiture, votre vélo, le jouet de votre enfant ou encore la télécommande de l'Apple TV. Si les possibilités sont nombreuses, l'AirTag peut aussi avoir un rôle à jouer pour vous aider à localiser votre animal de compagnie si celui-ci a des tendances fugueuses.

En effet, les accessoiristes proposent des colliers pour chien et chat permettant de fixer un AirTag autour du cou ou des harnais qui ont un emplacement dédié au traqueur d'Apple.



Si cela est formidable en cas de perte de l'animal, ça peut aussi être utile si une personne malintentionnée venait à embarquer de force votre animal quand il n'est plus sous votre surveillance.

Grâce au réseau Localiser d'Apple, dès que l'AirTag de votre animal de compagnie se trouve à proximité d'un produit Apple, vous connaitrez instantanément sa position avec une précision exceptionnelle.

Le problème qui se présente aujourd'hui, c'est qu'en cas de "kidnapping", le voleur peut facilement enlever l'AirTag du coup de votre animal, surtout que le traqueur d'Apple commence à être très populaire sur le marché !



Le fabricant Ztowoto a justement pensé à ce type de situation, s'il est impossible de rendre invisible l'AirTag, il est possible de le cacher dans un collier qui parait banal à première vue !

Ztowoto propose un collier en silicone de haute qualité avec une bonne élasticité afin de protéger l'AirTag des chocs. Le fabricant assure même que les signaux Bluetooth passent à la perfection à travers le silicone.



L'emplacement dédié à l’AirTag a été conçu avec une certaine préoccupation des dimensions du traqueur d'Apple, vous avez la promesse qu'une simple pression du doigt suffit à placer l'AirTag afin qu'il tienne sur la durée.

Pour l'animal, le collier n'est pas dérangeant, il ne viendra pas le l'embêter pendant son aventure à l'extérieur !

Persuadé de son efficacité et de sa conception parfaite, le fabricant annonce remplacer gratuitement le collier dans les 60 jours après l'achat si vous rencontrez un problème avec le produit.

Plusieurs couleurs sont proposées, vous avez le rose, bleu clair, orange, bleu foncé, vert, blanc, rouge, jaune, noir et rouge. À vous de choisir ce qui convient le plus à vous et à votre animal de compagnie.