Rumeur : découvrez les gains d'autonomie sur les iPhone 13

Il y a 1 heure (Màj il y a 8 min)

Julien Russo

1



Avec les iPhone 13, ne vous attendez pas à une révolution majeure sur l'autonomie de votre smartphone. Selon les récentes indiscrétions, Apple devrait légèrement augmenter l'autonomie des quatre modèles grâce à une batterie plus performante. Le leaker Weinbach vient de dévoiler de nouveaux indices sur les retours positifs qu'on pourrait avoir sur l'autonomie des iPhone 13.

Jusqu'à 1 heure en plus sur l'iPhone 13 mini

À moins d'une semaine de la présentation des iPhone 13, de nouvelles informations viennent de fuiter sur internet, une série de tweets de Weinbach révèle quelques détails concernant la nouvelle batterie des iPhone 13.

Selon les déclarations, la batterie qui se trouvera dans l'iPhone 13 mini devrait permettre au smartphone d'augmenter son autonomie de 1 heure par rapport à l'iPhone 12 mini !

Ce gain a été rendu possible grâce à une batterie plus volumineuse avec plus de mAh, visiblement Apple a décidé de faire des efforts sur l'autonomie...



En ce qui concerne l'iPhone 13 Pro Max, Apple aurait inclus une batterie jusqu'à 20% plus grande que celle de l'iPhone 12 Pro Max, là aussi les clients y trouveront une meilleure autonomie.

Pour les iPhone 13 et 13 Pro (qui auront tous les deux une taille d'écran de 6,1 pouces) on retrouverait la même batterie et une performance jusqu'à 10% plus importante que la génération actuelle.

Si vous êtes un habitué de l'écosystème d'Apple, vous savez que les efforts d'Apple autour de l'autonomie sont très rares, quand une telle évolution arrive, on se demande ce qu'Apple a derrière la tête ? Il y a une raison simple.



En plus du nouveau modem 5G qui va gérer deux fréquences en simultanée pour améliorer les débits à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, le nouveau smartphone va aussi avoir un écran ProMotion de 120 Hz. Un taux de rafraîchissement doublé entraîne obligatoirement une demande en énergie plus importante. Chez la concurrence, tous les smartphones Android qui ont proposé un taux de rafraîchissement plus élevé n'ont pas eu d'autres choix que de proposer eux aussi une meilleure batterie.



Sans cette initiative, la firme de Cupertino aurait eu des retours catastrophiques de clients dénonçant une forte baisse d'autonomie.

Cette tendance plus agressive au niveau de la consommation d'énergie s'est repérée très rapidement chez Samsung avec le Galaxy S20 Ultra, le YouTuber PhoneBuff a publié en mai 2020 une vidéo comparative de l'écran 60 Hz et 120 Hz du S20 Ultra, on constate rapidement que la batterie s'épuise plus vite avec le double en taux de rafraichissement.

Le YouTuber a constaté une différence de 14% d'autonomie avec le mode 120 Hz activé dans les réglages du smartphone !



Source