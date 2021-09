Les coques iPhone 13 ne sont pas compatibles avec l’iPhone 13 Pro

Apple a trouvé le moyen de vendre encore plus de coques. Si les iPhone 12 et iPhone 12 Pro affichait exactement les mêmes cotes, les iPhone 13 et iPhone 13 Pro qui seront présentés mardi se démarquent. Comme nous l’avions vu le mois dernier, les modules photos vont prendre plus de place cette année, et encore plus sur la gamme « Pro ».

Des coques de couleurs et de tailles différentes

Le leaker Majin Bu, apparemment fan de DBZ, nous a proposé des images de coques noires en début de semaine, voilà qu’il a mis la main sur un autre stock en provenance d’Apple mais cette fois, en plusieurs tailles et couleurs. Il a d'ailleurs publié un autre tweet avec la liste des coloris des accessoires :

Noir charbon

Bleu foncé

Bleu clair

Vert militaire

Orange

Rouge

Rose

Blanc

Et bien les dernières coques Apple en cuir fuite confirment une découpe différente sur les deux modèles, rendant impossible l’usage d’une coque d’iPhone 13 sur iPhone 13 Pro.



Pour comprendre ce changement, il faut revoir les rumeurs les plus insistantes qui ont fait état depuis des mois d’un agrandissement des différents capteurs, ainsi que de l'intégration du système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur sur l'iPhone 13 Pro. L’iPhone 13 Pro Max en profiterait évidement, comme ce fût le cas avec l’iPhone 12 Pro Max qui avait l’exclusivité de cette fonctionnalité. Tout cela va permettre une prise de vue facilité sur les nouveaux objectifs des iPhone 2021. Apple va donc marquer plus fortement la séparation entre les gammes, avec un module photo donc plus performant, mais aussi un écran 120 Hz LPTO réservé aux Pro, sans oublier un design en acier plus qualitatif. Le reste sera commun comme la puce A15, la batterie de plus grande capacité, une encoche réduite, et plus encore.



Pour le reste, consultez notre dossier complet sur ce qui vous attend lors du keynote California Streaming du 14 septembre.