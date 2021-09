Les nouvelles applications : Rise Weather, Cibo, Superfan Games

Rise Weather (App, iPhone / iPad, v1.0.2, 11 Mo, iOS 13.0, Joseph Szafarowicz) Rise est une application météo simple à utiliser, sans publicités ennuyeuses ni suivi secret. Elle vous permet d'accéder rapidement aux données météorologiques les plus importantes au moment où elles sont le plus importantes.



Caractéristiques principales :

- Visualisez instantanément et facilement les prévisions actuelles, horaires ou quotidiennes.

- Appuyez sur les boutons horaires comme les précipitations ou la température pour afficher les différentes conditions horaires.

- Glissez sur les cartes horaires pour afficher d'autres heures. Télécharger l'app gratuite Rise Weather





Cibo - Traduire les menus (App, iPhone, v1.3, 2 Mo, iOS 14.0, Good Snooze) Recherchez rapidement des photos d'éléments d'un menu en les sélectionnant avec votre caméra.



Lorsque vous mangez dans un restaurant à l'étranger, il peut être fastidieux de devoir constamment rechercher les éléments d'un menu et de se faire une idée de ce à quoi ils ressemblent. Cibo vous facilite la tâche. Dirigez simplement votre caméra vers le menu et sélectionnez l'un des plats. Il vous montrera une liste de photos et vous aurez une meilleure idée de ce à quoi vous attendre.... Télécharger l'app gratuite Cibo - Traduire les menus