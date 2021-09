Un exploit dans CloudKit permet aux développeurs de supprimer des raccourcis

Bien qu'Apple propose de nombreux outils aux développeurs, ces derniers n'hésitent pas à mettre les mains dans le cambouis pour tenter de dénicher des failles. Le dernier en date concerne Cloukit, framework de la Pomme intégré dans iOS et macOS, permettant d'intéragir avec les serveurs iCloud d'Apple.

Le développeur Frans Rosén, après plusieurs semaines de recherches, a réussi à utiliser la plateforme cloud d'Apple pour supprimer les raccourcis Siri publics et même le contenu d'autres apps Apple, comme Apple News.

Rosén a commencé à chercher des exploits sur les plateformes d'Apple en février, en se penchant plus particulièrement sur le trafic autour de CloudKit. Il a ainsi découvert que le contenu public partagé dans iCloud peut être consulté par toute personne disposant de jetons (tokens) publics.



À force d'insister, ce dernier a tout simplement réussi à supprimer les liens vers tous les articles publics d'Apple News, mais également les liens publics vers les raccourcis Siri partagés par les utilisateurs.

J'ai passé beaucoup trop de temps sur ce sujet, presque deux jours d'affilée, mais dès que j'ai trouvé des méthodes que je pouvais utiliser, la modification des enregistrements dans la portée Public nécessitait toujours une autorisation pour mon utilisateur, et je n'ai jamais été capable de comprendre comment générer un X-CloudKit-AuthToken pour la portée appropriée, puisque j'étais principalement intéressé par la portée Private.



L'approche de CloudKit pour les bugs s'est avérée très amusante, un peu effrayante, et un très bon exemple de ce qu'une véritable plongée en profondeur dans une technologie peut entraîner lors de la chasse aux bugs. L'équipe de sécurité d'Apple a été incroyablement utile et professionnelle tout au long du processus de signalement de ces problèmes.